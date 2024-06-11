Переплатили миллионы? Полтавский горсовет подозревают в покупке дронов для ВСУ по завышенным ценам

Беспилотники приобрел департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Полтавского горсовета

Детективы Бюро экономической безопасности изъяли у Полтавского горсовета документы, связанные с покупкой 170 беспилотников. Чиновников подозревают в возможной растрате имущества.

Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию из Единого реестра досудебных расследований. Согласно нему, в настоящий момент продолжается предварительное расследование в рамках деле по статье 191 (4) Уголовного кодекса Украины: присвоение, незаконное присвоение имущества или захват в результате злоупотребления должностью. Уголовное разбирательство было внесено в ЕРДР на основании информации, опубликованной 2 января на веб -сайте онлайн — издания "Регион Полтава".

Эти данные касаются анализа покупок 170 беспилотников на сумму 38,9 млн. В конце декабря беспилотники для военнослужащих приобрел департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Полтавского горсовета. Журналисты писали, что по результатам мониторинга сумма переплат за дроны, которые приобрели якобы по завышенной стоимости, может достигать 9 миллионов гривен (по сравнению с ценами на рынке).

В настоящее время в рамках уголовного производства проводится судебно-товароведческая экспертиза для установления рыночных цен на закупленные квадрокоптеры. Поэтому детектив теруправления Бюро экономической безопасности обратился в Киевский райсуд Полтавы с ходатайством о временном доступе и изъятии оригиналов документов, принадлежащих к покупке дронов и находившихся в Полтавском городском совете. Это документы, относящиеся к подготовке и проведению тендера для приобретения 170 беспилотников и документация заключения и исполнения договора с продавцом ООО "ВЭД-Мобайл". Ходатайство детектива суд удовлетворил.

Отмечается, что это второй временный доступ к документам Полтавского горсовета, который получили детективы: ранее такое решение Киевский райсуд принял в феврале в рамках уголовного производства по приобретению беспилотников. Также в феврале суд принял разрешение на временный доступ и изъятие детективами БЭБ оригиналов документов поставщика дронов ООО "ВЭД-Мобайл", касающихся продажи квадрокоптеров и налоговых накладных.

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