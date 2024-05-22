Зеленский подписал закон о домашних работниках: что и для кого изменится

Закон предусматривает ряд нововведений

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №5695, который должен урегулировать работу домашних работников. Накануне его приняла Верховная Рада.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Он назвал основные пункты, которые предлагает определить этот закон.

В документе прописано понятии домашнего труда и домашнего работника:

Домашний работник – физическое лицо, занимающееся домашним трудом в рамках трудовых отношений с работодателем.

Домашний труд – это работа, выполняемая на условиях трудового договора (контракта) с целью обслуживания домохозяйства.

Также в законопроекте сказано, что не считается домашним трудом. Этому определению не подлежит работа для домохозяйства, которую человек осуществляет нерегулярно и меньше 40 часов в месяц.

В документе сказано и о трудовом договоре, который работодатель обязан заключить с домашним работником. Это основной документ, в котором прописано:

возникновение, изменение и прекращение трудовых отношений;

права и обязанности сторон;

основания для допуска домашнего работника к работе после того, как работодатель уведомит центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

принятие домашнего работника на работу в порядке, установленном правительством.

В законе прописано, что трудовой договор должен быть заключен в письменной форме и в двух экземплярах — для сотрудника и работодателя. У обоих копий должна быть одинаковая юридическая сила.

Также в законопроекте прописано, кто не может быть принят на домашнюю работу — лица младше 16 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что изменит новый закон о домашнем труде в Украине и какие плюсы будут у домашних работников.