Теперь украинцы не будут платить за роуминг в ЕС: Зеленский подписал новый закон

Украина будет иметь единую роуминговую систему с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал проект закона, согласно которому у нашего государства будет единая роуминговая система с Европейским Союзом. Поэтому украинцы не будут платить за роуминг, когда находятся в странах ЕС, но только в течение 4 месяцев.

Также европейцы, находясь в Украине, не будут вынуждены подключать роуминг. Об этом говорится в проекте закона №10265 на сайте парламента.

По этому закону Украина получит доступ к внутреннему рынку с ЕС по услугам роуминга путем присоединения к единой роуминговой зоне ЕС "Роуминг как дома" (Roam-Like-AtHomе/RLAH).

Заметим, что RLAH — это услуга, которая означает, что во время путешествий в ЕС звонки, SMS и передача данных включены в домашний пакет услуг, соответственно, услуги роуминга предоставляются без дополнительной платы. Поэтому преимуществами общей зоны роуминга смогут воспользоваться и пользователи европейских операторов, которые приедут в Украину.

В то же время, закон также гармонизирует национальное законодательство в сфере электронных коммуникаций с законодательством Европейского Союза.

Авторы документа убеждены, что закон существенно улучшит инвестиционный климат для бизнеса в сфере электронных коммуникаций. Отечественные предприятия получат высокий уровень доверия, работая по единым правилам с европейскими партнерами в соответствии с законодательством ЕС. Также будет обеспечено сотрудничество с Органом европейских регуляторов электронных коммуникаций (BEREC) и выполнение условий для обретения Украиной режима внутреннего рынка с ЕС в сфере электронных коммуникаций.

Ранее "Телеграф" писал, что впервые в Украине в тестовом режиме запустили мобильную сеть 5G. Тестирование провела телекоммуникационная компания Vodafone.