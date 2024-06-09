Кучи мусора и почти безлюдно: как выглядят пляжи оккупированного россиянами Бердянска (видео)

Желающих приехать на курорт явно мало

Уже третий год популярные украинские морские курорты остаются под российской оккупацией. Одним из них является Бердянск на побережье Азовского моря.

Местный житель снял видео, на котором показал, как сейчас выглядит местный пляж Лиски. На нем можно увидеть, что, несмотря на прекрасную погоду, там мало отдыхающих.

Также на пляже отсутствуют аттракционы и торговые точки. Кроме того, нет даже шезлонгов и зонтиков. Это говорит о том, что никто из предпринимателей не захотел открывать там бизнес. Что также указывает на системное отсутствие спроса на подобные услуги.

Также в сети было опубликовано видео, на котором показано, как выглядели пляжи Бердянска за два дня до начала лета. Там изображено, что на берегу валяются кучи мусора.

Автор видео отмечает, что в этом году местные оккупационные власти даже объявили о передаче пляжа в микрорайоне Лиски в безвозмездную аренду. Единственным условием ведения там коммерческой деятельности стала уборка пляжной территории, обслуживание и благоустройство.

Стоит отметить, что до российской оккупации бердянские пляжи имели значительный спрос у украинцев. В это время там можно было увидеть тысячи отдыхающих. А аренда пляжей была одним из самых привлекательных видов сезонного бизнеса.

Пляжи Бердянска до оккупации

Пляжи Бердянска до оккупации

Пляжи Бердянска до оккупации

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как выглядит курортный поселок Кирилловка на берегу Азовского моря на временно оккупированной части Запорожской области.