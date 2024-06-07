Грязные пляжи и гул истребителей вместо шума прибоя: как сейчас выглядят оккупированные курорты Украины (фото и видео)

Людей минимум, и те местные

Третий год популярные ранее Украинские морские курорты остаются под оккупацией. Россияне буквально уничтожают их, превращая в унылое место.

"Телеграф" собрал видео, как оккупированные россиянами курорты Украины выглядят в начале курортного сезона. Как и в прошлом году, это унылое зрелище.

Кирилловка

Поселок городского типа Кирилловка в Мелитопольском районе Запорожской области, до полномасштабной войны был едва ли не самым популярным курортом на Азовском море для семейного отдыха. В сезон на пляжах яблоку негде было упасть, а сейчас людей почти нет. В сети появилось видео с одного из пляжей поселка. Трудно представить, что оно снято в начале курортного сезона.

Бердянск

Ранее оживленный курорт на Азовском побережье, под оккупацией простаивает. По словам местных жителей, пишет kp.ua, очередной сезон уже сорван. Что и не удивительно — вместо шума прибоя и криков чаек на пляжах слышен гул российских истребителей. Жутко видеть, как один из них проносится прямо над головой играющей в песке маленькой девочки.

"Уже привычная картина на пляжах Азовского моря" — пишут сами оккупанты под видео, как истребитель пролетает очень низко над людьми на пляже.

Оккупанты в своих пабликах публикуют якобы "красивые" фото побережья Бердянска, но на самом деле только демонстрируют не ухоженность и заброшенность. Как видно, пляжи не убираются, на них полно водорослей, а любоваться закатами желающих практически нет.

Седово

Этот поселок на берегу Азовского моря в Донецкой области в оккупации был еще до полномасштабного вторжения. Свежие кадры оттуда — как машина времени, переносящая в Советский Союз. На фото, сделанном 6 июня 2024 года на центральном пляже — люди отдыхают на грязном песке, с видом на какие-то покосившиеся конструкции. О шезлонгах и навесах от солнца речь не идет, как и о раздевалках или туалетах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит оккупированный курортный Урзуф в Донецкой области. Село неприятно поражает горами мусора и ржавыми конструкциями на побережье.