"Это невероятно": посол Эстонии предположила, когда Украина может вступить в ЕС

Все европейские страны очень стараются помочь Украине

Сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть не только от Украины, а от всех 27 стран-членов и процедур объединения. Но, судя по скорости реформ в Украине, можно предположить, что это займет десятилетие, как в случае с другими государствами.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Она напомнила, что вступление её страны в ЕС заняло 10 лет.

"Но я также должна сказать, что мы не были в центре войны. Не было такой срочности. Но здесь мы видим и то, что удалось сделать Украине во время войны, все эти необходимые реформы. Я имею в виду, это невероятно", — отмечает она.

В связи с этим Кольк говорит, что не стала бы устанавливать какие-либо сроки. Однако в то же время подчеркнула, что это будет зависеть не только от Украины, это будет зависеть от всех 27 стран-членов, а также от процедур в Европейском союзе.

"Эти процедуры существуют уже более 40 лет, и поэтому все это может занять время, но когда я вижу реформы, всю скорость и самоотверженность лидеров и людей, я сохраняю оптимизм, что это может занять меньше 10 лет. По крайней мере, мы делаем свою часть работы. Мы также назначили нашего эксперта, который поможет Украине в этих переговорах, нашего бывшего главного переговорщика по вступлению Эстонии в Европейский союз. И я знаю, что все остальные европейские страны очень стараются помочь Украине", — считает посол.

Напомним, ранее мы писали о том, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.