В трех шагах до вступления: Кулеба сказал, что будет после завершения переговоров с ЕС

Украине придется сделать еще три шага после переговоров

После того, как Украина завершит переговоры о вступлении в Европейский Союз, стране останется только три шага до того, чтобы реально стать членом блока. Вступление Украины в ЕС станет для Европы событием глобального значения.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщило Министерство иностранных дел. По словам Кулебы, после завершения переговоров Европейская комиссия должна будет предоставить вывод об успехе и достижении Украиной в соответствии с критериями вступления.

После этого будет приниматься непосредственно решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС. А после его подписания – соглашение ратифицируют парламенты государств-членов ЕС и только тогда Украина обретет полноправное членство в блоке.

"Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже будут специалисты в соответствующих отраслях работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", – добавил Кулеба.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам посола Эстонии в Украине Аннели Кольк, сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть не только от Украины, но и от всех 27 стран-членов и процедур объединения. Но судя по скорости реформ в Украине, можно предположить, что это займет десятилетие, как в случае с другими государствами.