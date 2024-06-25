Тищенко надел в суд брендовую футболку: стало известно, сколько она стоит
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Для большинства украинцев такая вещь — роскошь
В понедельник, 25 июня, нардеп Николай Тищенко прибыл в Печерский суд для избрания меры пресечения из-за избиения военного в Днепре. Народный депутат надел черную брендовую футболку Prada.
На нем также были замечены довольно дорогие аксессуары. "Телеграфу" удалось узнать, сколько стоит брендовая футболка нардепа.
Николай Тищенко в зале суда появился в футболке Prada
Стоимость этой футболки составляет более 100 евро. В интернет-магазине ее можно приобрести по обычной цене в €108,5. Отметим, что сейчас она продается по акции, но цена все равно кусается — 99 евро.
Отметим, что по актуальному курсу стоимость футболки составляет почти 4720 грн. Кроме этого, придется заплатить за доставку из Европы.
Для многих украинцев это большая сумма. Для примера возьмем прожиточный минимум. С 1 января 2024 года он составляет 2920 грн для взрослого человека. То есть, футболка Тищенко стоит более 1,6 прожиточных минимумов.
С 1 апреля минимальная пенсия составляет 3200 грн. Это в полтора раза меньше цены брендовой футболки нардепа.
Напомним, 25 июня у Тищенко провели обыски, нашли много денег и дорогие аксессуары. Нардепу вручили подозрение из-за избиения его "свитой" военного в Днепре.
После этого Тищенко поехал в Печерский суд для избрания меры пресечения. Он успел пообщаться с журналистами и сделать множество громких заявлений. Нардеп сказал, что борется за обычный народ и против ботоферм ФСБ.
Ранее "Телеграф" опубликовал подборку заявлений Тищенко из суда. Не обошлось и без курьеза.