Тищенко надел в суд брендовую футболку: стало известно, сколько она стоит

Для большинства украинцев такая вещь — роскошь

В понедельник, 25 июня, нардеп Николай Тищенко прибыл в Печерский суд для избрания меры пресечения из-за избиения военного в Днепре. Народный депутат надел черную брендовую футболку Prada.

На нем также были замечены довольно дорогие аксессуары. "Телеграфу" удалось узнать, сколько стоит брендовая футболка нардепа.

Николай Тищенко в зале суда появился в футболке Prada

Стоимость этой футболки составляет более 100 евро. В интернет-магазине ее можно приобрести по обычной цене в €108,5. Отметим, что сейчас она продается по акции, но цена все равно кусается — 99 евро.

Тищенко появился в суде в этой футболке

Отметим, что по актуальному курсу стоимость футболки составляет почти 4720 грн. Кроме этого, придется заплатить за доставку из Европы.

Столько стоит футболка нардепа

Для многих украинцев это большая сумма. Для примера возьмем прожиточный минимум. С 1 января 2024 года он составляет 2920 грн для взрослого человека. То есть, футболка Тищенко стоит более 1,6 прожиточных минимумов.

С 1 апреля минимальная пенсия составляет 3200 грн. Это в полтора раза меньше цены брендовой футболки нардепа.

Напомним, 25 июня у Тищенко провели обыски, нашли много денег и дорогие аксессуары. Нардепу вручили подозрение из-за избиения его "свитой" военного в Днепре.

После этого Тищенко поехал в Печерский суд для избрания меры пресечения. Он успел пообщаться с журналистами и сделать множество громких заявлений. Нардеп сказал, что борется за обычный народ и против ботоферм ФСБ.

Ранее "Телеграф" опубликовал подборку заявлений Тищенко из суда. Не обошлось и без курьеза.