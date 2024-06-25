"Дерзко и грубо": Тищенко разбил не один свой телефон, прокурор сделал заявление

Народный депутат назвал информацию о разбитом телефоне "недостоверной"

Во время вручения подозрения нардеп Николай Тищенко разбил два мобильных телефона, а не один, как заявлялось ранее. Происходило это на глазах у понятых, следователей и в присутствии нескольких камер, на которые велась оперативная съемка.

Об этом во время заседания сообщил прокурор, передает корреспондент "Телеграфа" из зала Печерского суда. Такое поведение народного депутата он назвал "грубым" и "дерзким".

Прокурор отметил, что лично вручал подозрение Николаю Тищенко и ходатайство об избрании меры пресечения. Но нардепа не остановливало ничего.

"Это лицо при мне, при понятых и нескольких камерах оперативных осуществило уничтожение этих телефонов — дерзко и грубо. Причем даже риски повреждения имущества, которое находилось рядом, и ущерб здоровью участников процессуальной процедуры его не остановили", — сказал прокурор.

При этом перед началом заседания суда Тищенко назвал недостоверной информацию о разбитом телефоне. Он также усомнился в том, что журналисты проверяли эти данные, а видео — могло быть фейком.

"Откуда у вас такая информация? Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как идут следственные действия", — сказал нардеп.

Напомним, что утром 25 июня в дом к Николаю Тищенко пришли следователи ГБР и вручили подозрение по делу о нападении на бывшего военного в Днепре. Нардеп отказался называть свою фамилию правоохранителям, а затем резко начал бить телефоном по столу. После того как гаджет получил серьезные повреждения, нардеп решил "усилить эффект" и согнул его своими руками до хруста стекла. Вероятно, тем самым он решил уничтожить улики, чтобы телефон нельзя было приобщить к делу в качестве улики.

Эксперты отметили, что с разбитым телефоном придется повозиться, чтобы вытащить из него хоть какую-то информацию. Однако это сложный процесс, который требует соблюдения нескольких факторов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Николай Тищенко пообщался с журналистами в зале суда перед заседанием. Он назвал условие, при котором сдаст свой мандат нардепа и высказался еще на несколько тем.