"Дерзко и грубо": Тищенко разбил не один свой телефон, прокурор сделал заявление
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Народный депутат назвал информацию о разбитом телефоне "недостоверной"
Во время вручения подозрения нардеп Николай Тищенко разбил два мобильных телефона, а не один, как заявлялось ранее. Происходило это на глазах у понятых, следователей и в присутствии нескольких камер, на которые велась оперативная съемка.
Об этом во время заседания сообщил прокурор, передает корреспондент "Телеграфа" из зала Печерского суда. Такое поведение народного депутата он назвал "грубым" и "дерзким".
Прокурор отметил, что лично вручал подозрение Николаю Тищенко и ходатайство об избрании меры пресечения. Но нардепа не остановливало ничего.
"Это лицо при мне, при понятых и нескольких камерах оперативных осуществило уничтожение этих телефонов — дерзко и грубо. Причем даже риски повреждения имущества, которое находилось рядом, и ущерб здоровью участников процессуальной процедуры его не остановили", — сказал прокурор.
При этом перед началом заседания суда Тищенко назвал недостоверной информацию о разбитом телефоне. Он также усомнился в том, что журналисты проверяли эти данные, а видео — могло быть фейком.
"Откуда у вас такая информация? Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это, так как идут следственные действия", — сказал нардеп.
Напомним, что утром 25 июня в дом к Николаю Тищенко пришли следователи ГБР и вручили подозрение по делу о нападении на бывшего военного в Днепре. Нардеп отказался называть свою фамилию правоохранителям, а затем резко начал бить телефоном по столу. После того как гаджет получил серьезные повреждения, нардеп решил "усилить эффект" и согнул его своими руками до хруста стекла. Вероятно, тем самым он решил уничтожить улики, чтобы телефон нельзя было приобщить к делу в качестве улики.
Эксперты отметили, что с разбитым телефоном придется повозиться, чтобы вытащить из него хоть какую-то информацию. Однако это сложный процесс, который требует соблюдения нескольких факторов.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что Николай Тищенко пообщался с журналистами в зале суда перед заседанием. Он назвал условие, при котором сдаст свой мандат нардепа и высказался еще на несколько тем.