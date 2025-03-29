Макконнелл заявил, что действия администрации Трампа – это не просто проявление позорной наивности, а работа на врага США

Администрация президента США Дональда Трампа ведет себя позорно и демонстрирует невероятную наивность, думая, что сможет достичь какого-то "иллюзорного мира" с российским правителем Владимиром Путиным. Советники же Трампа не просто не готовы мобилизовывать ресурсы для сдерживания реальных врагов США – они открыто вредят Соединенным Штатам в глазах союзников во всем мире.

Об этом заявил бывший лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл во время своей речи на получении награды от Фонда "США-Украина", сообщает New York Post. По его словам, нынешний подход США к войне в Украине подрывает доверие союзников и оставляет Украину под угрозой российской агрессии, ослабляет американские альянсы и радует американских врагов.

"Когда они (украинцы) стоят на развалинах своих домов, своих школ и своих церквей. И когда они прощаются с детьми или родителями, которые отправляются на фронт. Некоторые из них никогда не вернутся. Если есть кто-то, кому я поверю на слово, когда они говорят, что хотят мира – это люди, у которых этот мир украли. Народ, чья уникальная идентичность заставляла кремлевских тоталитаристов – снова и снова – морить голодом, покорять и пытаться уничтожить его", – отметил он.

В то же время действия Белого дома – выпрашивание приверженности у давнего противника за счет интересов союзников, издевательство над друзьями США – это не просто проявление позорной наивности текущей администрации. Фактически это прямая работа в интересах врагов. США.

"Отрезать Украину — это ударить себе в спину. Так же как и унижение союзников, которые боролись и умирали бок о бок с нами. Американцы должны быть опасными союзниками. Настолько опасными, чтобы враги демократии, суверенитета и свободной торговли не решались сомневаться в наших обязательствах или в нашей решимости", – резюмировал Макконнелл.

Между тем, Трамп сделал неожиданное заявление о текущем состоянии украино-российской войны. Он признал, что Россия во главе с Путиным, вероятно, затягивает время в вопросе мирного соглашения о войне в Украине. А разведывательное сообщество США считает, что Россия не сможет добиться "полной победы" над Киевом, как ее представляли в Кремле, развязывая полномасштабную войну со своим меньшим соседом.

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