"Потянет" фильмы, учебу и развлечения: какую зарядную станцию выбрать и во сколько обойдется

Рассмотрим достаточно распространенный сценарий — "для молодежи"

Из-за сложностей в энергосистеме украинцы ежедневно сталкиваются с отключениями света. По некоторым прогнозам, ситуация в будущем может существенно ухудшится. В Раде уже предполагают, что уже этой зимой свет могут отключать на 14 часов в сутки. В связи с этим многие украинцы уже сейчас задумываются о своей энергонезависимости.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе и помочь своим читателям в выборе зарядной станции, которая бы помогла пройти этот сложный период. Для этого мы выпустим ряд материалов, которые помогут выбрать станцию "на любые случаи жизни". Узнать о новых материалах вы можете в этом разделе сайта.

Напомним, стандартные графики отключения, действующие на данный момент, делятся на очереди. Каждая из таких очередей может быть отключена несколько раз в сутки, однако среднее время непрерывных отключений составляет 4 часа (зависит от региона и состояния энергосистемы). Следовательно, при выборе станции необходимо ориентироваться на такое время её работы. То есть, станции должно хватить на 4 часа пользования всеми приборами, которые вам необходимы.

В этом материале мы рассмотрим достаточно распространенный сценарий — "для молодежи". Он позволит без проблем заниматься дома учебой, а также пользоваться мультимедийными системами, не обращая внимания на отсутствие электричества.

Для этого мы возьмем: один ноутбук, один WI-FI роутер, конвертор для оптоволокна, игровую консоль (Playstation или X-box) и телевизор. На учебу мы выделим 2 часа, а на развлечения еще два. Интернет будет работать все это время.

Какие параметры важны для расчетов?

Основными параметрами зарядной станции является её емкость и мощность. Емкость — это показатель, который позволит вам ориентироваться на длительность её работы при подключении всех гаджетов, а мощность позволит узнать сколько устройств она может "вытянуть" одновременно. Отметим, что чаще всего производители на упаковках указывают именно емкость станции. Её важно не путать с мощностью, ведь этот параметр влияет даже на сохранность техникии. То есть, в лучшем случае станция просто "не вытянет" ваши устройства, а в худшем может им даже навредить из-за пониженного напряжения.

Какая зарядная станция необходима для вышеуказанного сценария?

Для расчетов мы взяли среднее потребление. В вашем случае показатели могут немного отличатся в ту или другую сторону, поэтому необходимо брать небольшой запас "на всякий случай". Также следует учитывать, что результаты не учитывают КПД зарядных станций (обычно это 90-95%), учтите это при выборе.

Следовательно, необходимые параметры нашей рабочей станции выглядят следующим образом:

Зарядные станции, которые "потянуть" такой режим работы:

Напомним, ранее мы писали о том, какую зарядную станцию выбрать для работы дома.