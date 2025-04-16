"Дадим немного денег и билет". Трамп объявил "самодепортацию" из США

Те, кто воспользуется программой, в будущем смогут вернуться в Штаты, но при определенных условиях

"Самодепортация" — новая иммиграционная программа президента США Дональда Трампа. Она предусматривает предоставление финансовой помощи и билетов на самолет иммигрантам, которые добровольно согласятся покинуть территорию США. Вероятно, именно на нее намекало посольство США в Украине своими странными сториз.

О новой инициативе Трамп рассказал в интервью программе Fox Noticias. Глава США пояснил, что цель программы – создать "комфортные условия" для добровольного возвращения иммигрантов на родину.

"Мы дадим им стипендию. Мы дадим им немного денег и билет на самолет", — заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что те, кто воспользуются программой, в будущем смогут вернуться в США. Однако при определенных условиях — они должны "хорошо себя вести" и получить согласие от правительства.

"Мы делаем самодепортацию, и мы собираемся сделать ее комфортной для людей", – отметил Трамп.

Странные намеки посольства США в Украине

Напомним, накануне дипведомство опубликовало довольно странные сториз. В картинках речь шла о визах, их недействительности и были призывы к выезду из США.

"Ваша виза просрочена; ваша виза отозвана; вы должны уехать", — такие надписи были на фото.

Сколько украинцев выехали в США как беженцы

С начала полномасштабного вторжения из Украины в США переехало около 270 000 беженцев. Большинство украинцев получили временную защиту через специальные программы: "Uniting for Ukraine" (U4U), гуманитарный пароль, статус временной защиты (TPS).

Как сообщал "Телеграф", после начала своего президентского срока Дональд Трамп приостановил прием новых заявок на программу U4U. Это вызвало беспокойство среди украинцев в США. Несмотря на то, что программа U4U приостановлена ​​для новых заявок, те, кто уже находится в США по этой программе, сохраняют свой статус.