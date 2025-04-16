В "Киевстар" дали совет тем, кто не может дозвониться оператору

Однако это не гарантирует помощи

"Киевстар" регулярно получает критику от своих клиентов. В частности, многие украинцы жалуются на работу операторов — во-первых, до них трудно дозвониться, а во-вторых, они не помогают решить проблему.

Очередную такую жалобу абонентка "Киевстара" опубликовала под одним из сообщений на Instagram-странице оператора. Она указала на проблемы с доступом до операторов и безрезультатность общения с ними.

"До операторов не дозвониться. 100 кругов ада нужно пройти, чтобы поговорить с некомпетентными операторами, которые просто читают одно и то же", — поделилась украинка.

Представители "Киевстара" дали ей ответ. Они посоветовали клиентке другой способ связи.

"Мы также можем решить ваш вопрос через чат в личных сообщениях, поэтому приглашаем вас туда", — ответили в "Киевстаре".

Как рассказывал "Телеграф" работу "Киевстар" раскритиковал даже митрополит ПЦУ. Митрополит Белоцерковский, представитель Киевской Митрополии ПЦУ Евстратий Зоря объявил о прекращении почти 20-летнего сотрудничества с этим мобильным оператором. Он рассказал, что его попытка восстановить электронную SIM-карту превратилась в длительный и безрезультатный процесс, отмеченный безразличием к клиенту.