"Обычный ребенок с чрезвычайной верой": история первого святого-миллениала

После смерти подростка зафиксировали два чуда

Карло Акутис, умерший от лейкемии в 15 лет, скоро станет первым святым католической церкви из поколения миллениалов. Парень из Италии умел программировать и создал несколько сайтов для распространения христианской веры.

Его мать рассказала, что Карло был "обычным ребенком" с необычным отношением к религии. Об этом пишет Reuters.

По данным издания, церемония канонизации состоится 27 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. На ней ожидаются десятки тысяч посетителей. Организаторы надеются, что службу проведет Папа Франциск, который сейчас поправляется от пневмонии.

Тело парня перенесли в город Ассизи – это было последним желанием Карло. Подростка похоронили в прозрачном гробу с восковой маской на лице, одетого в спортивную куртку, джинсы и кроссовки.

"Он был как другие дети — играл, имел друзей, ходил в школу. Но он открыл свое сердце для Иисуса и поставил Его на первое место в жизни", — рассказала мать Антония Зальцано Акутис.

По ее словам, Карло использовал свои навыки программирования, чтобы распространять веру. Он также заботился о бедных и просил родителей жертвовать деньги нуждающимся.

После смерти подростка зафиксировали два чуда, приписывающих его покровительству перед Богом. Церковь признала исцеление 4-летнего бразильского мальчика с недостатками поджелудочной железы и 21-летней женщины из Коста-Рики, которая была при смерти после аварии на велосипеде.

Епископ Ассизи Доменико Соррентино считает, что мир интересуется Карло из-за его искренней улыбки. "Когда мы действительно уверены, что нас спасает Иисус, мы должны быть радостными", – говорит священник.

На могилу Акутиса приезжают молодые верующие из разных городов. "Меня поразило, что парень младше меня жил счастливой жизнью, несмотря на болезнь", – сказал изданию 18-летний паломник Эмануэле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что папа Франциск выбрал место своего захоронения и это не Ватикан. Он давно дал распоряжение о своих похоронах.