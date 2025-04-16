"Обычный ребенок с чрезвычайной верой": история первого святого-миллениала
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После смерти подростка зафиксировали два чуда
Карло Акутис, умерший от лейкемии в 15 лет, скоро станет первым святым католической церкви из поколения миллениалов. Парень из Италии умел программировать и создал несколько сайтов для распространения христианской веры.
Его мать рассказала, что Карло был "обычным ребенком" с необычным отношением к религии. Об этом пишет Reuters.
По данным издания, церемония канонизации состоится 27 апреля на площади Святого Петра в Ватикане. На ней ожидаются десятки тысяч посетителей. Организаторы надеются, что службу проведет Папа Франциск, который сейчас поправляется от пневмонии.
Тело парня перенесли в город Ассизи – это было последним желанием Карло. Подростка похоронили в прозрачном гробу с восковой маской на лице, одетого в спортивную куртку, джинсы и кроссовки.
"Он был как другие дети — играл, имел друзей, ходил в школу. Но он открыл свое сердце для Иисуса и поставил Его на первое место в жизни", — рассказала мать Антония Зальцано Акутис.
По ее словам, Карло использовал свои навыки программирования, чтобы распространять веру. Он также заботился о бедных и просил родителей жертвовать деньги нуждающимся.
После смерти подростка зафиксировали два чуда, приписывающих его покровительству перед Богом. Церковь признала исцеление 4-летнего бразильского мальчика с недостатками поджелудочной железы и 21-летней женщины из Коста-Рики, которая была при смерти после аварии на велосипеде.
Епископ Ассизи Доменико Соррентино считает, что мир интересуется Карло из-за его искренней улыбки. "Когда мы действительно уверены, что нас спасает Иисус, мы должны быть радостными", – говорит священник.
На могилу Акутиса приезжают молодые верующие из разных городов. "Меня поразило, что парень младше меня жил счастливой жизнью, несмотря на болезнь", – сказал изданию 18-летний паломник Эмануэле.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что папа Франциск выбрал место своего захоронения и это не Ватикан. Он давно дал распоряжение о своих похоронах.