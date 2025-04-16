Фото синего самоката после удара по Сумам облетело сеть: кому он принадлежит и что сейчас с ребенком

Этот самокат ребенку подарили на день рождения

После страшных ракетных ударов по центру Сум 13 апреля, который унес жизни десятков людей, сеть облетела фотография синего детского самоката, одиноко стоящего посреди площади. Как оказалось, маленькую владелицу того самого самоката зовут Кира Рудыка. Девочка жива, но в день атаки она получила серьезные ранения и теперь ей предстоит реабилитация.

В то утро мама Виктория Рудыка с годовалой Кирой и 6-летней Элей пошли прогуляться в центр Сум. Ее старшая 12-летняя дочь отправилась на занятия в балетную школу. Об этом пишет OBOZ.UA.

Спустя некоторое время прозвучала тревога, а затем раздался первый взрыв баллистической ракеты.

"Когда я узнала, что случилось в Сумах, открыла интернет и увидела на фото маленький синий самокат, то сразу поняла, что это нашей внучки. Мы этот самокат подарили Кирочке на день рождения, когда ей исполнился годик", – говорит бабушка Наталья Рудыка.

Мама девочек учила их в случае прилета сразу падать на землю и закрыть руками голову. После того, как прогремел первый взрыв, она нашла свою дочь Элю именно в таком положении. На спине у ребенка была дырка.

В те страшные минуты Викторию и ее дочерей начали спасать две женщины, которые вышли из магазина "Дары моря". Они взяли на руки Киру, чтобы мама смогла заняться Элей. Тут же подъехал мужчина на бусе, их посадили в машину, и водитель повез их в больницу. Спустя всего несколько минут после того, как они отъехали от площади, прогремел второй взрыв. Это была баллистика с кассетным зарядом, которая убила еще больше мирных людей.

Фото синего самоката, которое облетело сеть

Что сейчас с Кирой и ее семьей

Кира находится дома с бабушкой. Наталья Рудыка говорит, что у внучки и ее мамы контузии.Также у девочки стресс. Ей предстоит долгая работа с психологами.

А Эля с мамой в реанимации. Осколки российской ракеты пробили девочке легкое, трахею, бронхи, повредили ключицу, два ребра. Кости сильно раздроблены. Ей была сделана операция.

6-летняя Элина. Фото: Instagram Виктории Рудыки

Девочка сама дышит и ей постепенно снимают трубки. Медики на вопрос, скоро ли Элю переведут из реанимации, отвечают, что об этом еще слишком рано говорить. Девочке предстоит пройти еще долгую реабилитацию.

Этот осколок достали из тела Эли. Фото: Instagram Наталья Рудыки

Мама Виктория в соцсетях просила вернуть синий самокат. Как оказалось, он нашелся, его забрала с места взрыва знакомая семьи, она работает неподалеку и принимала участие в уборке площади.

"Она позвонила мне на следующий день и сказала, что самокат стоит у нее в рабочем кабинете, как только она сможет, то передаст его семье", – говорит бабушка.

Ракетный удар по Сумам 13 апреля

Россияне атаковали город Сумы двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по центру города, где было много людей, в том числе на улице, в автомобилях и общественном транспорте. Как сообщили в Сумской МВА, именно второй удар стал тем, который привел к большим человеческим потерям.

Удар пришелся на Вербное воскресенье, когда улицы города были заполнены людьми.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к жесткой реакции на террор.

Также политолог рассказал, куда ударили россияне в Сумах. По его словам, военных там не было.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что оказалося в эпицентре удара россиян.

В результате этой страшной ракетной атаки погибли 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний юноша. Пострадало – 117 человек, из них 15 детей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что целая семья с ребенком погибла в результате ракетного удара по Сумам.