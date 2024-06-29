Пограничники начали выпускать за границу по военному билету в "Резерв+" и QR-коду от ЦПАУ

Украинцы уже пользуются такой возможностью, хотя и не массово

Все больше мужчин при выезде из Украины предъявляют военный билет в приложении "Резерв+". Также туда подвязан QR-код, оформленный в ЦНАП, который считывают пограничники.

"С момента введения генерирования QR-кода в приложении "Резерв+", чем электронный военно-учетный документ был приравнен к бумажному, пограничники начали принимать его на границе, ведь они имеют одинаковую юридическую силу", — рассказал спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко "Украинской правде".

Он добавил, что украинцы пользуются такой возможностью, хотя и не массово. На некоторых направлениях люди выезжают с помощью QR-кода в приложении "Резерв+" более активно, в частности через границу с Польшей.

"В то же время, как мы и говорили ранее, людям необходимо тщательно проверять информацию, которая отображается в электронном документе, а также и в бумажном виде, чтобы она давала основания для пропуска через границу. Напомню, что это — отметки об отсрочке или исключении с воинского учета для тех категорий, которым разрешено пересекать границу", — отметил спикер ГПСУ.

Демченко добавил, что пограничники также при пересечении границы принимают документы с QR-кодом о воинском учете, выданные ЦПАУ. Они приравниваются к военно-учетному документу в электронной форме.

"То есть — считываем QR-код, проверяем информацию, которая отображается по нему, и, при необходимости, проверяем через систему "Оберіг", — рассказал он.

Представитель ГПСУ также рассказал, что сейчас за сутки в выезде отказывают приблизительно 150-180 людям из-за отсутствия оснований для пересечения границы. Вместе с тем в июне несколько уменьшилось количество попыток выехать из Украины по поддельным документам.

Как сообщал "Телеграф", в приложении Минобороны "Резерв+" теперь отображается актуальный статус бронирования. Сейчас его могут увидеть уже 340 тысяч граждан.