Слухи останутся только слухами

После заявлений российских СМИ о запуске в России телешоу Такера Карлсона на телеканале "Россия-24" его команда поспешила сделать заявление. Они опровергают эту информацию.

Об этом сообщил "ТАСС" глава отдела по программированию и производству стримингового сервиса Tucker Carlson Network Дин Томпсон. Отмечается, что программы Карлсона просто переводят и выкладывают на стриминговые платформы пропагандистов.

"Сеть Такера Карлсона не заключала никаких соглашений с государственными СМИ ни в одной стране", — написал глава отдела по программированию и производству сервиса Tucker Carlson Network в Х.

Так что, согласно известной цитате из советского фильма, который так любят россияне, "Джентльмены удачи", можно сделать вывод, что "кина не будет".

Отметим, что в ноябре 2023 года Такер Карлсон опровергал слухи о создании совместного шоу с каналом "Россия 24".

Напомним, что в начале года Такер взял интервью у российского диктора Путина, после которого начал расхваливать Москву. Позже американский журналист общался с Павлом Дуровым, создавшим VK и Telegram. Также и путинский философ Дугин дал интервью Карлсону.

Ранее "Телеграф" писал, что скандальные слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что денацификация это "самая тупая вещь", которую он слышал от диктатора Владимира Путина, дошли до Кремля. Там пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американец многое не понимает, но – слушает.