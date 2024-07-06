Я искренне верил в Зеленского: в чем признался нардеп-свадебный фотограф и планирует ли снова идти в Раду

Народный депутат встретился с "Телеграфом" в Запорожье и рассказал о своей политической карьере и жизни города.

"Буду в Запорожье в дни вашего приезда. Могу рассказать и показать город", — такое сообщение я получила перед командировкой в индустриальный город. Искала компанию на несколько дней, ведь в Запорожье была один раз, вообще его не ощутила и было желание это исправить. Помочь мне согласился Сергей Штепа, народный депутат от "Слуги народа" (СН), выходец из города, который баллотировался по одному из местных округов.

Я с удовольствием согласилась, потому что редко сам депутат предлагает помощь журналисту. А тут возникла супер возможность: послушать запорожские политические слухи и узнать, как изменился парламентарий за 5 лет работы в Верховной Раде (ВР).

Почему? Не в обиду депутату Штепе, большинство читателей не вспомнят его. Но если сказать "свадебный фотограф", некоторые припомнят парламентские выборы 2019 года и список кандидатов СН. Таких, как он, называли ноунеймами – люди, без политического опыта, особых связей и узнаваемости, попали в ВР только за счет имени Владимира Зеленского. Позже этих депутатов переименовали в "зеленые кнопочки", потому что голосовали, как требовала политика партии, и не задавали дополнительных вопросов.

Но со временем это изменилось. Некоторые начали работать на свой имидж, кто-то откровенно подыгрывал олигархам, кто-то нашел себя в криминальной сфере. А кто-то остался независимым. И именно к таким депутатам в СН относит себя Штепа.

"У нас минимум 180 нардепов из 230 во фракции, которые голосуют, как хотят, и стабильно поддерживают наши инициативы. Я среди этих людей", — смело заявил он при разговоре со мной, гуляя по Запорожью.

"Я не "депутат-решала", я не такой"

Встретилась я со Штепой в одном из заведений города. "Это место, где политических решений принимается больше, чем в некоторых наших административных зданиях. Здесь часто бывают народные депутаты и не только", — так объясняет выбор места собеседник.

Мы пришли туда в обеденное время. Но внутри ресторан был пуст. Доерусификация не дошла до этого заведения. Работая в 30 км от фронта и от российских оккупантов, один из залов "украшает" надпись на русском языке "Когда легко и сладко".

Вообще в Запорожье много русского языка. Местами рекламные вывески, названия магазинов до сих пор написаны на этом языке, да и жители больше предпочитают общаться на русском.

Исполняющая обязанности мэра Запорожья Регина Харченко в интервью "Телеграфу" рассказала, что городские власти активно работают над украинизацией города.

"В рамках проекта "Запорожский культурный код" уже утверждена Программа всестороннего развития и функционирования украинского языка в Запорожье. Мы прописали все процессы, чтобы создать, на наш взгляд, кроткую украинизацию. Учитывая человеческий фактор и определенный постсоветский менталитет, мы не можем в один день проснуться и всех обязать говорить на украинском языке", — призналась она.

Но мы же с депутатом свободно общаемся на украинском.

Меня удивило, что он был один в заведении, где принимаются все важные решения. "А где же ваши "ребята", с кем решаете вопрос?" — спрашиваю Штепу.

"Я не "депутат-решала". Я не из таких. Я за город", — объяснил он.

И сразу начал с темы, которая его больше всего волнует – экология. В день нашей встречи, по его словам, в Запорожье был обычный воздух. К тому же недавно он наблюдал большой слой оранжевой пыли.

"Просто один раз вдохнул, и у меня начинает драть в горле. Я начинаю кашлять. При том, что я из Запорожья прожил здесь целую жизнь, я к этому привык. Но мне было очень тяжело. И это реально большая проблема", — жалуется депутат.

Штепа говорит об этом, потому что вопрос экологии был одним из ключевых его предвыборной кампании в 2019 г. "Программа развития экологии и снижения выбросов — это стратегическая вещь для Запорожья, который страдает экологическими проблемами", — говорит он.

Но вряд ли горожане его округа выбрали Штепу именно за это.

В парламенте не место "мини-богуслаевым"

"Богуслаев проиграл свадебному фотографу", — таковы были заголовки в украинских медиа по результатам выборов в 77 избирательном округе.

Депутат 4 созывов, экс-президент запорожского предприятия "Мотор Сич", а ныне задержанный за коллаборационную деятельность в интересах РФ, Вячеслав Богуслаев, несмотря на свое влияние, деньги и контроль не смог переизбраться в парламент IX созыва. Малоизвестный Штепа, в то время 29-летний, обошел ветерана украинской политики почти на 10% — 44% против 31%.

Сейчас депутат СН упоминает, что сначала команда Богуслаева не верила в их проигрыш. Когда же провели замеры, то у них случился шок.

"И тогда началось такое! В каждое место, куда я приезжаю, там уже развернуты его плакаты, палатки. Раздают листовки. У него масштаб стал просто в разы больше, чем у меня. Он очень сильно активизировался. Но мне повезло. Понятно, если бы я не шел от партии президента, шансов на победу почти не было бы, я бы в итоге имел где-то 25% и второе место", — говорит Штепа.

Также в тот период начались проблемы с выплатами зарплат на "Мотор Сичи", что сыграло против самого Богуслаева и его поддержки среди горожан.

Появление Штепы в качестве конкурента экс-президенту "Мотор Сичи" произошло благодаря нынешнему вице-премьеру Михаилу Федорову. Он также из Запорожья, а в 2019 году возглавлял digital-направление штаба Зеленского.

Будущий депутат присоединился к команде в качестве волонтера в написании новостей. Утверждает, что ни копейки за это не получал: "Я искренне верил в Зеленского".

Штепа говорит, что ему хватало собственных ресурсов. Как фотограф в Запорожье, он зарабатывал достаточно, чтобы иметь квартиру, машину и раз в год ездить на отдых.

А вся предвыборная кампания, утверждает Штепа, обошлась ему максимально дешево – в $2-3 тыс.

"У меня же была одна из самых дешевых кампаний. Ни одного билборда, ни одного оплаченного эфира, ни одной публикации в газетах", — хвастается Штепа.

И его интересовала работа именно в парламенте.

"Я понимаю, что коренные изменения должны быть именно на уровне государства, не в городском совете. И также я понимаю, кто должен идти на выборы, как не следующее поколение? Это не должны быть, условно, мини-Богуслаеву. Это должно быть наше поколение", — провозгласил депутат.

Обеспокоенное Запорожье

Обсудив дела прошлого, мы решили сменить декорации и пройтись обеденным Запорожьем через площадь Маяковского. Ее до сих пор не переименовали, хотя было предложение назвать ее Художественной площадью. Это место любят художники города, которые на выходных здесь выставляют свои работы.

Погода была отличная, солнечная, немного жаркая. Идеальна для летней прогулки, но из-за постоянных российских обстрелов ситуация в городе изменилась.

"Вообще людей сейчас мало, но они есть. Для вашего понимания, в этом парке год назад было в два раза больше людей, даже в это время. А три года назад, даже в будни летом почти нельзя было пройти. Очень много людей гуляло. Потому что здесь красиво, более-менее современно", — вспоминает депутат.

Сначала полномасштабной войны количество людей начало уменьшаться, а сейчас в выходные на центральном проспекте ездит мало машин. Жители города в большинстве своем находятся дома, не уезжают, особенно мужчины, которые не хотят попадаться на глаза ТЦК.

Несмотря на это магазины и кафе работают, переселенцы с оккупированных территорий основывают свои бизнесы. Но переживают за ситуацию на фронте, особенно в условиях обстрелов россиянами Днепровской ГЭС.

"У людей есть волнение, что россияне пытаются двигаться. Опасения есть. Но такого настроения, что Запорожье сдают, у них нет", — рассказывает депутат.

Мы подходим к одному из домов в центре города на Соборном проспекте, который в октябре 2022 года разрушила российская ракета. Здание принадлежит к достопримечательностям города. Целый подъезд просто стал сплошными камнями.

"Ближе всего, что было до этого дома — это военкомат, который после полномасштабного вторжения не работал вообще. То есть смысла стрелять сюда не было", — рассказывает Штепа.

Дом практически отстроен, но ремонтные работы еще продолжаются. Финансируется восстановление из государственного, городского фондов и с помощью предприятия "Запорожсталь", принадлежащего олигарху Ренату Ахметову.

"Я хочу оставаться независимым"

"Вас и других ваших коллег во фракции до сих пор называют случайными людьми в парламенте. Вы до сих пор на это реагируете?" — спрошу Штепу уже на исходе нашей встречи.

"Слушайте, обо мне рассказывали, что я фотограф без образования. Спрашивали: "Как этот дебил сможет вообще работать в Раде?" Я это не слушал. Мне было все равно. Я знаю себе цену. Я знаю, что я умею. Я знаю, что могу разобраться с любым вопросом. Почти с любым", — ответил депутат.

"Так вы не считаете себя случайным человеком?" — уточняю.

"Я был ею, когда пришел в парламент. Но считаю, что за счет дальнейшей работы я перестал быть случайным", — говорит Штепа.

О работе в следующем созыве парламента, когда пройдут выборы, он пока не торопится думать. Но уже сформировал условие, при котором согласится: "Я хочу оставаться независимым, как и сейчас. Это условие к партии, фракции, человеку, который меня пригласит. Условно говоря, я не хочу быть под кем-то. Я не хочу работать в формате: мы тебя взяли, но вот ты за это не голосуешь или голосуешь, как мы скажем".

Весьма амбициозно, думаю я. Особенно в то время, когда постепенно украинский парламент теряет свою субъектность, и в государстве четко вырисовывается президентско-парламентская республика.

Но никто никому не мешает мечтать. Сложно спрогнозировать, какой будет украинская политика после войны. Главное – чтобы у власти были украинцы.