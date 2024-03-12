Слуга народа, гроза собак. Чем запомнился депутат Брагарь за пять лет в Раде

Пока Совет закрыт для прессы, следим за депутатами через открытые реестры

Народный депутат Евгений Брагарь из "Слуги народа" избрался в Верховную Раду в 25-летнем возрасте. За время работы в парламенте он успел посоветовать пенсионерке продать собаку, чтобы заплатить за коммуналку, а также вызвал полицию на волонтеров. Как показывает декларация политика, запас наличных денег у него за эти годы вырос, а автопарк пополнился автомобилем Lexus из США.

"Телеграф" продолжает серию материалов #КакойТыНардеп об эффективности народных избранников, которые просидели в парламенте почти пять лет. Узнаем, кто сколько законопроектов подал, прогуливал ли заседание и каково состояние их финансовых дел.

Краткое досье

В 2019 году избран народным депутатом от "Слуги народа", был включен в избирательный список под номером 76. В сентябре 2023 года назначен временным исполняющим обязанности председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова вместо Нестора Шуфрича. Сейчас комитет возглавляет Ярослав Юрчишин, а Брагарь является его заместителем.

Эффективность

Страница депутата

Немного цифр о деятельности Евгения Брагаря с 2019 по 2024 годы, по состоянию на 8 февраля:

Эффективность. Источник: сайт Верховной Рады Украины

Как голосовал за резонансные законопроекты:

градостроительный кодекс (голосовал "за");

(голосовал "за"); легализация медицинского каннабиса (также голосовал "за");

(также голосовал "за"); был причастен к провалу поправки о немедленном открытии деклараций . Тогда за немедленное открытие реестра проголосовало только 199 народных избранников, еще 118 нардепов проголосовали против, воздержались или вообще проигнорировали процесс. Евгений Брагарь выбрал опцию "воздержаться" .

. Тогда за немедленное открытие реестра проголосовало только 199 народных избранников, еще 118 нардепов проголосовали против, воздержались или вообще проигнорировали процесс. Евгений Брагарь выбрал опцию . 19 октября 2023 года не голосовал за запрет Московской церкви (законопроект № 8371).

за запрет Московской церкви (законопроект № 8371). В 2021 году голосовал за вывод из-под Prozorro тендеров на 40 млрд грн.

Или обеднел/обогатил

На старте своей депутатской карьеры, то есть в 2019 году, Брагарь владел 50 на 50 квартирой в Киеве. Его доход за год составил 233 тысяч гривен, из них около 40 тысяч — это стипендия из университета Шевченко. Был еще 195 тысяч гривен наличными.

В 2020 году его доход почти вдвое увеличился и составил 411 тысяч 612 гривен. Также в документе Брагарь указал, что держит уже 363 тысяч гривен кэшем.

Как изменялись доходы и доходы депутата за время его работы в ВР

В декларации за 2021 год Брагарь указал приобретение 20-летнего автомобиля Mercedes-Benz C 270 CDI (в 2002 году выпуска) за 110 тыс. грн. Зарплата выросла и составила 544 тысячи гривен в год, в наличных он держал 473 тысячи гривен.

В 2022 году Брагарь купил Lexus CT 200H в 2012 году выпуска за 280 тыс. грн. Машину пригнали из США после ДТП. Зарплата нардепа упала и составила уже 492 тысяч гривен в год, запасы наличности уменьшились и составили 296 тысяч гривен.

В итоге работы в парламенте Брагарь остался с увеличенным на 100 тысяч гривен запасом наличных денег, новым автомобилем Lexus и удвоил свой заработок. Недвижимости у нардепа не прибавилось.

Как показал себя в медиа

За свою политическую карьеру Брагарь успел попасть в несколько скандалов. Самый известный эпизод — это посягательство на собаку Шарика. В феврале 2020-го Брагарь был гостем эфира еще тогда не запрещенного "112 канала" и отвечал на вопросы зрителей. В студию дозвонилась пенсионерка из Кировоградской области и спросила присутствующих нардепов, как ей прожить на пенсию в две тысячи гривен, оплатить коммуналку, на которую не хватает пенсии и субсидии. Брагарь предложил пожилой женщине продать собаку.

"Если собака элитной породы во дворе, она может ее продать в любой момент и спокойно себе заплатить", — сказал Брагарь.

В 2020 году Брагарь написал заявление в полицию на волонтера Анастасию Конфедерат. Девушка прервала поездку в автобусе "Луцк-Киев" из-за отказа водителя выключить там сериал на русском (по закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в публичных сферах должен использоваться государственный язык). Брагарь назвал действия волонтера националистическими.

Заявление на волонтера

В июне 2020 года подсанкционный блоггер Анатолий Шарий обнародовал скриншот банковского перевода, из которого следует, что в его поддержку перевел 1000 грн Евгений Брагарь. При этом политик отметил в комментарии к платежу: "Не все в "Слуге народа" такие, как вы думаете". Впрочем, сложно доказать, что этот скрин не фейк, распространением которых славится Шарий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что у нардепа Артема Дмитрука достаточно интересное материальное положение. У народного избранника до сих пор нет собственного жилья, но в 2022 году он потратил сотни тысяч гривен на покупку двух авто.