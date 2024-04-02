Будет больше времени на ребенка и Боголюбова? Джапарову уволили с должности в Кабмине
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В марте она родила третьего ребенка
Решением Кабинета министров была уволена с должности первого заместителя министра иностранных дел Эмине Джапарова. В феврале она была назначена постоянной представительницей Украины при международных организациях в Вене.
О решении Кабмина сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Она занимала этот пост с 202 года.
"Уволена Джапарова Эмине Айяровна с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины", — говорится в сообщении.
Отметим, что после обнародования информации о назначении Джапаровой постоянной представительницей Украины при международных организациях в Вене появилась информация, что вместе с ней за границу уезжает ее любовник и друг одиозного олигарха Игоря Коломойского Геннадий Боголюбов.
В марте Эмине Джапарова родила дочь от 62-летнего украинского бизнесмена и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова. Несмотря на желание родить ребенка в Вене, роды прошли в Киеве, пишут СМИ. Отмечается, что слухи о беременности чиновницы начали распространяться еще в прошлом году. Сейчас же СМИ пишут, что пара уже заключила брак.
Что еще известно об Эмине Джапаровой
- Раньше работала журналистом. Владеет английским, крымскотатарским, турецким и испанским языками.
- В 2015-2016 годах — советник министра информационной политики Крыма.
- В 2016-2019 годах — первый заместитель министра информационной политики.
- С 10 июня 2020 года – первый заместитель министра иностранных дел.
- 14 июля 2020 г. Указом Президента Украины назначена представителем Украины в Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.
Ранее "Телеграф" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Теперь его место занимает Александр Литвиненко.