"Нахожусь в отпуске": Князев прокомментировал свое задержание на границе с Румынией

Князев заявил, что продолжит свой отпуск в Закарпатье

Бывший глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев, которого 10 июля задержали на границе с Румынией, заявил, что он находился в отпуске. По его словам, на блокпосту у него просто проверили документы и попросили проехать в отдел пограничной службы.

Об этом Князев сказал в комментарии для украинских СМИ. По словам экс-председателя ВС Украины, претензий к нему не озвучивались, он планирует продлить свой отдых.

"После тщательной проверки документов связались с НАБУ и выяснили, что ко мне нет претензий. После этого я покинул отдел пограничной службы. В настоящее время нахожусь в Закарпатье и планирую продолжить отдых. По приказу Верховного суда нахожусь в отпуске", – заявил он.

Как известно, Князев был задержан 15 мая 2023 года при получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Через несколько дней ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

В январе 2024 года он вышел из СИЗО под залог более 18 миллионов гривен. Князеву также запретили покидать Киев, обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, который в мае все же сняли. Остальные обязательства должны оставаться в силе до конца июля.