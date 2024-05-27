С Князева сняли электронный браслет: что будет дальше с экс-председателем Верховного суда

СМИ назвали причину

В понедельник, 27 мая, с экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, который попался в прошлом году на взятке, сняли электронный браслет.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

"27 мая Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снял электронный браслет из Князева, но продлил до 27 июля срок действия возложенных на него обязанностей", — говорится в материале.

Причиной снятия электронного браслета стали проблемы со здоровьем.

Что предшествовало

15 мая 2023 года стражи порядка задержали бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева на взятке в размере 2,7 млн долларов. Уже на следующий день пленум Верховного суда поддержал его досрочное прекращение полномочий.

Его также лишили должности главы суда. Эксг-лава Верховного суда Князев мог зарабатывать состояние незаконным путем.

31 января 2024 года экс-глава Верховного суда Всеволод Князев вышел из СИЗО после того, как был внесен залог. Днем ранее залог был уменьшен до суммы в 18,168 млн. гривен. Это уже был 7 раз, когда залог уменьшали.

Ранее Телеграф писал, что 6 февраля Высший совет правосудия (ВРП) временно отстранил от осуществления правосудия экс-главу Верховного суда Всеволода Князева.