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"Перебуваю у відпустці": Князєв прокоментував своє затримання на кордоні з Румунією

Автор
Антон Корж Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Всеволод Князєв все ще перебуває під слідством Новина оновлена 11 липня 2024, 00:32
Всеволод Князєв все ще перебуває під слідством. Фото Верховний суд України

Князєв заявив, що продовжить свою відпустку на Закарпатті

Колишній голова Верховного Суду України Всеволод Князєв, якого 10 липня затримали на кордоні з Румунією, заявив, що він перебував у відпустці. За його словами, на блокпосту в нього просто перевірили документи та попросили проїхати до відділу прикордонної служби.

Про це Князєв сказав у коментарі для українських ЗМІ. За словами ексголови ВС України, претензій до нього не озвучували, він планує продовжити свій відпочинок.

"Після ретельної перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті та планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці", – заявив він.

Як відомо, Князєва було затримано 15 травня 2023 року під час отримання хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Через кілька днів йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

У січні 2024 року він вийшов із СІЗО під заставу трохи понад 18 мільйонів гривень. Князєву також заборонили залишати Київ, зобов’язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет, який у травні все ж таки зняли. Інші зобов’язання мали залишатися чинними до кінця липня.

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#Кордон #НАБУ #Князєв #Кордон України #Всеволод Князєв