"Перебуваю у відпустці": Князєв прокоментував своє затримання на кордоні з Румунією

Князєв заявив, що продовжить свою відпустку на Закарпатті

Колишній голова Верховного Суду України Всеволод Князєв, якого 10 липня затримали на кордоні з Румунією, заявив, що він перебував у відпустці. За його словами, на блокпосту в нього просто перевірили документи та попросили проїхати до відділу прикордонної служби.

Про це Князєв сказав у коментарі для українських ЗМІ. За словами ексголови ВС України, претензій до нього не озвучували, він планує продовжити свій відпочинок.

"Після ретельної перевірки документів звʼязалися з НАБУ і зʼясували, що до мене немає претензій. Після цього я залишив відділ прикордонної служби. Наразі перебуваю на Закарпатті та планую продовжити відпочинок. За наказом Верховного суду перебуваю у відпустці", – заявив він.

Як відомо, Князєва було затримано 15 травня 2023 року під час отримання хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. Через кілька днів йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

У січні 2024 року він вийшов із СІЗО під заставу трохи понад 18 мільйонів гривень. Князєву також заборонили залишати Київ, зобов’язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет, який у травні все ж таки зняли. Інші зобов’язання мали залишатися чинними до кінця липня.