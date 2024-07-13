Лайфхак ледникового периода: Гетманцев рассказал, как спастись от жары, но лишь разозлил сеть (обновлено)

Совет украинцам не понравился

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев дал совет украинцам о том, как пережить жару. Однако этим он лишь разозлил пользователей сети.

Соответствующим сообщением он поделился в своем telegram-канале. К настоящему моменту пост был удален, однако интернет успел его запомнить. Несколько часов спустя Даниил Гетманцев опубликовал обращение с извинениями.

"Рискуя шокировать поколение, которое родилось и выросло вместе с кондиционерами, напомню, что 40 тысяч лет до их рождения человечество справлялось с "невыносимой" жарой с использованием ведра и пруда или колодца, которые не только помогают преодолеть любую жару, но и сделать это весело", — написал нардеп.

При этом он предложил не делать трагедию там, "где ее точно нет".

Стоит отметить, что около 40 тысяч лет назад кроманьонцы лишь начинали расселяться по Европе и еще не осели, а потому вряд ли копали колодцы, и не могли охладить себя при помощи ведер, поскольку до их изобретения оставалось около 35 тысяч лет.

Также надо понимать, что 40 тысяч лет назад мир находился в эпоху глобального понижения температур, которая позже привела к Вюрмскому обледенению (также называемого "последним ледниковым периодом"). В те времена температура воздуха в Европе в среднем была ниже нынешней на 5-10 градусов, поэтому охлаждать себя среди бескрайних снежных просторов особо не было смысла.

Пользователи сети тоже молчать не стали и высказали все, что думают о подобных советах, а также напомнили, что даже 50 лет назад мир не страдал от аномально высоких температур, которые стали примечательным явлением лишь в последние несколько лет.

При этом важно также понимать, что в военное время во многих областях запрещено посещать водоемы, кроме тех, которые были определены местными администрациями.

Гетманцев извинился за свой пост

Впоследствии Даниил Гетманцев извинился перед украинцами и объяснил, что не видит в этих украинских традициях "переноса жары" ничего крамольного.

"Друзья, возможно, мой полушутливый совет, как перенести жару, был воспринят не совсем корректно. Извиняюсь перед теми, кто воспринял мои слова как грубость. Это не так. Я очень уважаю аудиторию своего канала, и свидетельством этого является демократический стиль общения в чате, что я делаю лично. Да, иногда с иронией, но уже как есть.

Плюс как человек, большую часть своей жизни живущий в обычной нелюксовой деревне в 50 км от Киева, откуда пошел мой род, не вижу в этих украинских традициях "переноса жары" ничего крамольного. Впрочем, опять-таки, извиняюсь, стоило просто спросить, как вы спасаетесь от жары. А кстати как?)

А еще нам всем следует помнить об истинных причинно-следственных связях этой проблемы. Невыносимая духота является преимущественным следствием отключений э/э, а причиной является разрушение агрессором энергетической инфраструктуры. Иного не дано. Уничтожение Россией нашей энергетики – это очередной акт геноцида против украинского народа. Не стоит ни на минуту об этом забывать", – написал он.

Как сообщалось ранее, в Киеве из одного из озер Голосеевского района 13 июля достали тела двух утопленников. Очевидцы сообщили, что погибшие были в состоянии алкогольного опьянения.