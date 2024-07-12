Причина только одна: людям объяснили, почему в Украине продолжается аномальная жара

Климатический кризис нужно останавливать

В последние несколько дней в Украине наблюдается аномальная жара. Причина этого — изменение климата и человеческое влияние на окружающую среду.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. По его словам, аномальная жара это влияние человека на климатическую ситуацию вообще на Земле.

"Сегодня мы видим аномальную жару, она продолжается довольно длительный период времени. Предотвратить повышение температуры уже почти невозможно, нужно адаптироваться. Мы должны принимать меры, чтобы приостанавливать климатический кризис и что-то делать, чтобы быть готовыми жить в таких изменениях", — подчеркнул министр.

Он также добавил, что по данным международной службы изменения климата "Коперник", июнь 2024 снова побил температурные рекорды. Но следует помнить, что аномальная жара 11 июля в Киеве она побила рекорды только 1800-х годов.

"Такие ситуации случались, но они были не столь систематичны", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптик Игорь Кибальчич объяснил, почему прогнозы часто расходятся с реальностью. Он также рассказал, сколько еще украинцам придется изнемогать от жары и когда наступит желаемая прохлада.