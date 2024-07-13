Не выдержал жары: в Черкассах среди дня взорвался автомобиль (видео)

Не только люди страдают от высокой температуры, но и техника

Украина продолжает страдать от аномальной жары, что уже привело к ряду внештатных ситуаций. Например, в Черкассах из-за этого взорвался автомобиль.

Согласно данным "Труха Черкассы", инцидент произошел на Одесской улице. Очевидцы утверждают, что в салоне находился кислородный баллон, который из-за жары не выдержал внутреннего давления.

"В салоне автомобиля находился кислородный баллон, который перегрелся и взорвался. Случилось это вчера возле "Мясного дома". Слава Богу, никто не пострадал", — говорится в сообщении.

В то же время "Смолоскип" пишет, что подобное происшествие не единично. Примером тому является ситуация в Киеве, где загорелся трамвай.

Стоит отметить, что Украина находится в самом центре температурной аномалии, а столбики термометра во всех областях поднялись выше +30 градусов. При этом жарче всего в центральных и западных областях.

При этом синоптики в целом могут лишь разочаровать любителей прохлады, поскольку скорее всего эта жара будет продолжаться вплоть до последней недели июля.

Стоит отметить, что на днях в Киеве были установлены три температурных рекорда. Там зафиксировали максимальную температуру воздуха в 34,2°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя 1885 года.