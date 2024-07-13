Лайфхак льодовикового періоду: Гетманцев розповів, як урятуватися від спеки, але лише розлютив мережу (оновлено)

Порада українцям не сподобалася

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев дав пораду українцям про те, як пережити спеку. Однак цим він лише розлютив користувачів мережі.

Відповідним повідомленням він поділився у своєму telegram-каналі. На цей час пост був видалений, проте інтернет встиг його запам’ятати. Декілька годин потому Данило Гетманцев опублікував звернення з вибаченнями.

"Ризикуючи шокувати покоління, що народилися і виросли разом з кондиціонерами, нагадаю, що 40 тисяч років до їх народження людство поралося зі "нестерпною" спекою з використанням відра та ставка або криниці, які не тільки допомагають подолати будь-яку спеку, але й зробити це весело", — написав нардеп.

При цьому він запропонував не робити трагедію там, "де її точно немає".

Варто зазначити, що близько 40 тисяч років тому кроманьйонці лише починали розселятися Європою і ще не осіли, а тому навряд чи копали колодязі, та не могли охолодити себе за допомогою відер, оскільки до їхнього винаходу залишалося близько 35 тисяч років.

Також треба розуміти, що 40 тисяч років тому світ знаходився в епоху глобального зниження температур, яка пізніше призвело до Вюрмського зледеніння (також званого "останнім льодовиковим періодом"). У ті часи температура повітря в Європі в середньому була нижчою за нинішню на 5-10 градусів, тому охолоджувати себе серед безмежних снігових просторів особливо не було сенсу.

Користувачі мережі теж мовчати не стали та висловили все, що думають про подібні поради, а також нагадали, що навіть 50 років тому світ не страждав від аномально високих температур, які стали примітним явищем лише в останні кілька років.

При цьому важливо також розуміти, що у воєнний час у багатьох областях заборонено відвідувати водоймища, крім тих, що були визначені місцевими адміністраціями.

Гетманцев перепросив за свій пост

Згодом Данило Гетманцев попросив вибачення в українців та пояснив, що не бачить в цих українських традиціях "перенесення спеки" нічого крамольного.

"Друзі, можливо, моя напівжартівлива порада, як перенести спеку, була сприйнята не зовсім коректно. Вибачаюсь перед тими, хто сприйняв мої слова як грубість. Це не так. Я дуже поважаю аудиторію свого каналу, і свідченням цього є демократичний стиль спілкування у чаті, що я роблю особисто. Так інколи з іронією, але вже як є.

Плюс як людина, що більшу частину свого життя живе у звичайному нелюксовому селі за 50 км від Києва, звідки пішов мій рід, не бачу в цих українських традиціях "перенесення спеки" нічого крамольного. Утім знову-таки, перепрошую, варто було просто запитати, як ви спасаєтесь від спеки. А до речі як?)

А ще нам всім варто пам’ятати про істинні причинно-наслідкові зв’язки цієї проблеми. Нестерпна задуха є переважним наслідком відключень е/е, а причиною є руйнування агресором енергетичної інфраструктури. Іншого не дано. Знищення Росією нашої енергетики — це черговий акт геноциду проти українського народу. Не варто ні на хвилину про це забувати", — написав він.

Як повідомлялося раніше, у Києві з одного з озер Голосіївського району 13 липня дістали тіла двох потопельників. Очевидці повідомили, що загиблі були у стані алкогольного сп’яніння.