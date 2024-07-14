Горят поля, пляжи, энергообъекты: во многих областях Украины страшные пожары (фото, видео)
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Жара не проходит бесследно
В Украине в последние дни наблюдается аномальная жара. Это не только приводит к перманентному дискомфорту, но и ухудшает ситуацию с пожарной опасностью, из-за чего во многих местах фиксируются возгорания в экосистемах и на объектах инфраструктуры.
Согласно сообщениям местных telegram-каналов, 14 июля таковы произошли минимум в трех крупных городах. Речь идет о Киеве, Одессе и Запорожье.
Так городской глава Одессы Геннадий Труханов сообщил, что пожар зафиксирован в Пересипском районе, где вспыхнула трава на площади в полтора гектара. Местные источники сообщают, что подобное возгорание не было единственным в городе.
Там отметили, что обычно причиной таких пожаров стает человеческая небрежность, из-за которой непотушенные окурки, спички или костры становятся реальной проблемой для всего города.
В свою очередь киевские каналы пишут о том, что кто-то из отдыхающих решил пожарить шашлыки на Петропавловской Борщаговке из-за чего сгорела не только еда, но и посадка. Отмечается, что в соседних районах наблюдается очень много дыма.
Не лучше обстоит ситуация и в Запорожской области, где за сутки спасатели потушили 25 пожаров, лишь 8 из которых являются следствием обстрелов. Остальные же возникли по естественным причинам или вследствие человеческой деятельности.
Всего огнем были охвачены более 17 гектаров территории, из которых более 8 га лишь на Хортице.
Как сообщалось ранее, из-за жары в Украине было зафиксировано два возгорания на энергетических объектах. Из-за этого была обесточена линия, соединяющая Молдову и Украину.