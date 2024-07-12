"Жара замучила": военный развеселил сеть лайфхаком от палящего солнца (видео)

Во время аномальной жары все лайфхаки идут в ход

Украину продолжает накрывать аномальная жара, которая продержится все выходные, однако наши военные нашли от нее спасение. "Самым действенным" лайфхаком оказался переносной душ.

В сети Tik Tok опубликовали видео, на кадрах которого боец использует один из способов остыть.

"Я такого еще не видел. Братан, что жара замучила? Жара, капец", — говорит собрат военного.

Речь идет о переносном душе, который поливает военного, пока он идет под палящим солнцем. На спине мужчины зафиксирован баллон с помпой, что-то вроде устройства для разбрызгивания яда на огородные растения. При нажатии на рычаг из верхней воронки, где закреплен душевой шланг, льется вода.

Вот так с юмором наши военные спасаются от жары во время службы, используя все подручные средства и придумывая что-нибудь новое. На передовой от неблагоприятной погоды не так уж легко укрыться, однако наши бойцы изобретательны.

Напомним, что людям объяснили, почему в Украине продолжается аномальная жара. Одна из главных причин – изменение климата и человеческое влияние на окружающую среду. Отмечается, что июнь 2024 побил все температурные рекорды.

Ранее "Телеграф" писал, что по одной из областей Украины жара ударит сильнее всего. Где солнце пригреет до +41 градуса уже 13-14 июля.