Аномальная жара: в Украине загорелись два энергообъекта, подробности

Была обесточена воздушная линия, соединяющая энергосистемы Украины и Молдовы

Из-за сильной жары в Украине произошло сразу два пожара на энергетических объектах. Оба случились в западной части страны.

Об этом сообщили в Telegram-канале Минэнерго. Отмечается, что возгорание было ликвидировано.

"В западном регионе выключалась высоковольтная воздушная линия из-за пожара, вызванного жарой. Пожар ликвидирован, после чего линия включена в работу", — говорится в сообщении.

Также ночью отключилась высоковольтная подстанция. Это привело к обесточиванию воздушной линии, соединяющей энергосистемы Украины и Молдовы.

"Из-за жары на территории подстанции возник пожар, который был ликвидирован", — рассказали в Минэнерго.

В пресс-службе подчеркнули, что из-за жаркой погоды возможен рост потребления электроэнергии, в частности, из-за активного использования кондиционеров. Потому всех призывают потреблять электроэнергию бережливо. Это позволяет энергетикам удерживать энергосистему более стабильной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как действуют графики отключения света в Украине 14 июля. По заявлениям ДТЭК, четырём областям не повезет больше всего.