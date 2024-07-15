Курортный сезон в Бердянске сорван: к разрухе, которую устроили оккупанты, добавилась еще одна беда (фото и видео)

До прихода "русского мира" на бердянских пляжах в разгар июля было не протолкнуться

Все морские курорты, которые оказались под российской оккупацией практически умирают — они заброшенные и безлюдные. В Бердянске сейчас к той разрухе, которую принесли россияне добавился еще один фактор — нашествие медуз.

Соответствующие кадры публикуют в сети. Море у побережья Бердянска превратилось в "суп из медуз". Также Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" показал кадры центрального пляжа города. В разгар июля до оккупации там негде яблоку было упасть, а сейчас — несколько одиноких отдыхающих.

Свежие кадры из города очень унылы. Трудно поверить, что такая безлюдность и запустение может быть в курортном Бердянске в разгар сезона.

Ранее Виктория Галицина, глава Бердянской городской военной администрации рассказала, что в начале сезона оккупационные "власти" Запорожской области заявляли, что готовятся и ждут толпы туристов, в основном из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Однако в разгар лета можно сказать, что надежды оккупантов не оправдались — на пляжах Бердянска пусто, курортный сезон сорван. Это и неудивительно, отдыхать в таких условиях не понравится никому.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пляжи Мариуполя также заполонили медузы. Хотя отдыхающих там и без того очень мало.