"Здесь всегда будет Украина": Зеленский чувственно поздравил украинцев с Днем государственности (видео)

Украина должна победить

В понедельник, 15 июля, наше государство отмечает День Украинской государственности именно по этому случаю президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. В своей речи он особое внимание уделил удару российских оккупационных войск по детской больнице "Охматдет".

В своем Telegram он опубликовал видео, где показал обстрел Украины и столицы 8 июля, и рассказал о реакциях мира на этот террор.

"8 июля по Киеву ударила российская ракета. Прямое попадание. Крылатая ракета Х-101. Ее разработали для поражения значительных военных целей. Путин поразил ею детскую больницу. "Охматдет". Одна из сотен украинских больниц, которые были, к сожалению, разбиты российскими ракетами, бомбами, артиллерией. С "Охматдета" мир увидел тысячи фото и видео. Происшедшего. И как украинцы сплотились. Увидел, как Украину хотят убить. И как, несмотря ни на что, Украина преодолевает удары", — говорит президент.

Он подчеркнул, что мир вдохновляется на устойчивость нашего государства, сплоченность народа и желание жить. Украинцы не боятся биться, защищать свой дом и это не изменилось, ведь "Украина сквозь века сохраняет себя, что бы ни происходило". Президент добавил, что Украина не только находит в себе силы ежедневно противостоять злу и врагу, но еще делать это достойно, не пересекая границу.

"Сегодня, в День Украинской Государственности, в День крещения Руси-Украины, мы вспоминаем путь, который прошла Украина, и всеми силами сосредотачиваемся на битве, которую Украина должна выиграть. Эта битва – ради нашей независимости. Ради того, чтобы эту независимость могли унаследовать следующие поколения. Унаследовать, а не бороться. Чтобы мы им дали гордость за Украину, а чтобы ни один"Путин" больше не посмел приносить сюда руины и страдания", — говорит Зеленский.

По словам президента, Украина должна провести четкую и незыблемую границу с Россией, должна победить зло и идти вперед своим путем в лучшую жизнь.

"Здесь всегда будет Украина. Наша история. Наши люди. Наше государство. Я поздравляю вас с Днем Украинской Государственности! И благодарю всех, кто с Украиной!" – добавляет глава государства.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленского очень разочаровали переговоры с президентом США Джо Байденом.