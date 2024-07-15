Могут даже забрать права? Какие штрафы сейчас грозят уклонистам за неявку по повестке

У гражданина есть несколько дней, чтобы оплатить штраф

После 16 июля, когда истечет срок, отведенный на обновление данных в ТЦК, военнообязанные могут получать повестки по почте. А гражданам, которые не явятся по повестке в ТЦК, будут выписывать штрафы.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин в материале: "Какой будет мобилизация после 16 июля. Ответы ТЦК на несколько важных вопросов".

"Если гражданин нарушает правила военного учета, на него налагают штраф. Если он не платит штраф в течение 15 дней, мы присылаем постановление об административном взыскании в отдел государственной исполнительной службы для исполнения в принудительном порядке. Исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание, но насколько мне известно, уже в двойном размере от суммы штрафа. Также правонарушителю придется уплатить исполнительный сбор", — отметил он.

Кроме того, Истомин сообщил, что терцентр направляет запрос в полицию с просьбой доставить уклониста в ТЦК. В то же время, по его словам, если от полиции поступает ответ, что они не могут этого сделать, тогда гражданину должны прислать еще один документ — "требование", которое уже является не рекомендацией, а обязательством прибыть в ТЦК. Если в течение 10 дней требование не будет выполнено, то представители ТЦК вынуждены обратиться в суд по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации, отметил Истомин.

Он также подчеркнул, что уплата штрафа не означает освобождения от призыва. Более того, по его словам, за повторное правонарушение налагают другой штраф, как правило, больше первого.

"Это зависит от решения начальника районного ТЦК. Уплата штрафа — это не способ откупиться от исполнения своих обязанностей, и административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга", — подытожил Истомин.

Как известно, после 19 мая суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют 17 000 — 25 000 грн. Для должностных и юридических лиц предусмотрен штраф в размере 34 000 — 59 500 грн.

Напомним, директор Департамента кадровой политики Министерства обороны Украины Марк Андрусяк пояснил, будут ли всем автоматически выписаны штрафы за несвоевременное обновление военно-учетных данных.