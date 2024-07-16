З'явилися графіки відключення світла на 17 липня: названо найскладніші години та вразливі міста

Графіки відключень діятимуть протягом доби

В Укренерго опублікували графіки відключення світла на середу, 17 липня. У найскладніші години для енергосистеми електроенергії не буде одразу у чотирьох черг.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". За даними енергетиків, графіки відключень 17 липня діятимуть протягом доби:

З 00:00 до 6:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень;

З 6:00 до 17:00 та з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги;

діятимуть три черги; З 17:00 до 22:00, під час вечірнього піку споживання, будуть задіяні чотири черги відключень одночасно.

Крім того, за інформацією ДТЕК, для Києва, Київської, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей з 06:00 і до кінця 17 липня залишиться висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Особливий дефіцит електроенергії очікується з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому світло можуть вимикати не за графіком. На це є одразу п’ять причин.