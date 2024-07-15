Невыносимая жара и духота в кабинетах: чиновники жалуются на запрет кондиционеров (фото)

Температура в кабинетах превышает разрешенные +28°C

В Украине госслужащие жалуются на запрет включать кондиционеры в кабинетах во время рабочего дня. Напомним, соответствующее постановление одобрил Кабмин еще 7 июня. Согласно документу, чиновники должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и близлежащей территории.

После соответствующего постановления органы власти на местах разрешили части госслужащих работать удаленно, поскольку условия для работы в офисах не соответствуют нормам Гоструда — температура в кабинетах превышает разрешенные +28°C. Однако из-за отключения света и проблем с интернетом дома люди были вынуждены вернуться в офисы.

Одно из государственных учреждений отправило несколько фотографий нашему изданию, на которых видно, что температура в кабинете достигает +34 С. Люди вынуждены с утра и до вечера находиться в душных офисах, чтобы выполнять свою работу.

"Со светом и связью, однако без права пользоваться кондиционерами", — написали нам.

При этом, как отмечают наши собеседники, в кабинетах даже нет вентиляторов. Люди вынуждены покупать их за собственные средства или приносить из дома.

Кстати, на днях "Телеграф" сообщал о том, что в Гоструде напомнили о нормах работы в летнюю жару. Так, суммарная продолжительность работ при температуре свыше +28°C не должна превышать 4-5 часов в смену.