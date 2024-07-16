"Антициклон понемногу рушится": какая погода в ближайшие дни будет в Украине

Синоптик предупреждает, что на днях могут быть грозы

Аномальная жара в Украине день за днем ​​бьет новые рекорды. Высокая температура воздуха, нетипичная для Украины, продолжает держаться уже третью неделю.

Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда в стране похолодает. Подробностями она поделилась в Facebook.

"Похоже, антициклон, длительно стационировавший над Украиной и блокировавший таким образом продвижение вглубь континента влажных и более свежих воздушных масс из Атлантики, наконец понемногу разрушается ", — рассказала синоптик.

Однако она заметила, что поскольку это массивное и масштабное образование, то и разрушение займет некоторое время. Однако тенденции уже очевидны.

Во вторник, 17 июля, над Украиной будет удерживаться чрезвычайная жара с температурой воздуха +34+39, местами +40 градусов и выше. Только в западных областях будет легче +30+34 градуса. Локальные дожди предусматриваются в западных областях Украины.

В Киеве будет очень жарко, +35+37 градусов.

"Напоминаю, что завтра фактически самый жаркий день лета, дальше, как уже не будет выстегиваться атмосфера, все равно, мне кажется, это — пик ", — подчеркнула Наталья Диденко.

Однако уже в среду, 18 июля, ожидается снижение температуры воздуха в Житомирской, Киевской и Черниговской областях. Вероятные осадки на севере и в центральных областях (кроме Полтавщины и Днепропетровщины) — неоднородные и местами.

В столице начнет понемногу "съезжать" вниз температура воздуха где-то до +30+32.

В течение 19-20 июля зона ослабления жары сдвинется на юг, центр и восток Украины. Киевлянам обещают до +28+30 градусов.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Киев придут дожди и спадет жара.