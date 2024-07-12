Штрафы от ТЦК: 7 нюансов, которые помогут их избежать, назвала адвокат

Эти советы не панацея, но они снизят риск

Сейчас многих военнообязанных украинцев беспокоит вопрос штрафов от территориального центра комплектования (ТЦК) и как их избежать. Ведь 16 июля подходит к концу 60 суточный срок обновления данных для мужчин от 18 до 60 лет.

На этот волнующий вопрос ответил адвокат Дарья Тарасенко. По ее словам, основной совет, он же и самый действенный, очевидный — не нарушать правила военного учета и мобилизационное законодательство.

Однако адвокат выделила 7 основных нюансов, на которые следует обратить внимание, чтобы не получить штраф.

До 16 июля обновить свои военно-учетные данные. Ведь информация о военнообязанных есть в ТЦК и СП независимо от того, уточнит личность их или нет. "Уточнение или не уточнение данных никак не повлияет на вероятность получения повестки", — пишет Тарасенко. Проверять почтовый ящик, потому что там может быть повестка. Ведь их сейчас уже отправляют по адресу, указанному при обновлении данных. Тем, кто не уточнит, на адрес регистрации. Адвокат отмечает, что повестка будет считаться врученной даже в случаях, если почта вернет письмо в ТЦК с отметкой об отказе забрать или отсутствие адресата. Всегда иметь с собой военно-учетный документ (электронный ВУД также подходит) и документ, удостоверяющий личность. Появляться в ТЦК и СП, если получили повестку. Даже если ее вручили по почте или лицо имеет отсрочку. Не медлить с оформлением отсрочки, если лицо имеет на него право. Оплачивать штраф сразу, как только получили Постановление. Безотлагательно обращаться к юристам, если штрафы "выписаны" незаконно.

"Даже следование этим рекомендациям не гарантирует не вручение штрафов, но существенно снижает риск", — добавила адвокат.

Ранее "Телеграф" писал о том, на какой срок предоставляется отсрочка с 16 июля.