Суд ликвидировал "общественные организации" Медведчука, которые готовили госпереворот: как они собирались захватить власть

Организаторы переворота уже получили разные сроки заключения

Суд запретил в Украине деятельность восьми пророссийских организаций, которые координировал экс-нардеп Виктор Медведчук. С иском об их запрете и принудительном роспуске обратилось Министерство юстиции Украины.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины. Представители этих "общественных организаций" планировали государственный переворот в Украине, который хотел синхронизировать с началом полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В СБУ отметили, что таким образом они надеялись помочь агрессору как можно быстрее захватить Киев, а затем и всю территорию Украины. Для этого представители этих организаций должны были инициировать проведение в Киеве так называемого "национального собрания".

По данным следствия, во время "съезда" представители этих организаций планировали объявить ультиматум высшему военно-политическому руководству Украины по "отстранению от власти". А в случае отказа злоумышленники намеревались захватить ключевые госучреждения в Киеве и других регионах государства. Для этого планировали сформировать боевые группы, в состав которых должно было войти более 500 вооруженных лиц.

В СБУ напомнили, что в 2022 году СБУ заблаговременно разоблачила вражеские планы и предотвратила их реализацию. В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали троих организаторов преступления в начале полномасштабного вторжения РФ.

В августе 2023 года злоумышленники получили разные сроки тюремного заключения. Также был заочно осужден гражданин РФ, который координировал подрывную деятельность "общественных организаций" Медведчука из России.

По материалам СБУ суд постановил запретить и принудительно распустить следующие организации:

Международная общественная организация "Мы народ Украины";

Всеукраинская общественная организация "Всеукраинское гетманское казачество имени Ивана Богуна";

"Соборное казачество";

"Соборное казачество" "Харьковский округ";

"Соборное казачество" "Барышевская станица";

"Соборное казачество" "Киевский округ";

"Соборное казачество" "Львовский округ";

"Соборное казачество" "Сумский округ".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Служба безопасности и Госбюро расследований собрали доказательства преступной деятельности Сергея Медведчука и Богдана Козака – братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, подозреваемых в госизмене. Им было сообщено о подозрении.