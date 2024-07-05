"Краденное слаще": россияне на оккупированной части Херсонщины начали собирать украинские арбузы, украинцы уже отреагировали

Пропагандисты не упомянули, что земли, на которых выращивают эти ягоды, принадлежат Украине.

На временно оккупированной части Херсонской области россияне начали убирать арбузы. Далее их планируют доставить в регионы РФ, Крыма, так называемые "ДНР" и "ЛНР". Украинцы уже отреагировали на действия оккупантов.

Об этом стало известно из сюжета, снимаемого российскими СМИ. В видео корреспондентка говорит, что на площади 40 га ожидается урожайность ранних сортов ягоды от 40 до 45 тонн.

"Приблизительно 30% от урожая направят в Крым, 40% ДНР и ЛНР. Не обделят арбузами и Россию", — заявила пропагандистка.

Корреспондентка говорит, что есть один момент. Он связан с логистикой.

В видео она также почему-то заявила и то, что "херсонский арбуз" — знаковый тренд области, который якобы знают по всей России, однако не вспомнила, что земли на которых выращивают эти ягоды принадлежат Украине.

Украинцы возмутились сюжетом и написали свое мнение в комментариях.

Добавим, что за период оккупации на 2023 год урожай арбузов на левобережье Херсонщины сократился на 70%. Причиной этого, как говорили оккупанты, являются погодные условия. Однако если вспомнить, как в 2022 году фермеры Скадовского района уничтожали непроданные арбузы из-за отсутствия спроса на бахче культуры, логично, что в 2023 фермеры просто отказались засаживать поля в тех объемах, которые были до оккупации региона. Тогда россияне пообещали восстановить отрасль, чтобы херсонских арбузов хватило на всю Россию.

Ранее "Телеграф" писал, что третье лето известный украинский курортный поселок Кирилловка в Запорожской области находится под оккупацией. Россия превратила один из любимых отдых украинцев в практически безлюдное место.