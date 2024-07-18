Чтобы закончить войну, нужно вооружить Украину — нидерландский евродепутат

Чтобы закончить войну, Западу необходимо дать Украине больше оружия для победы в войне против РФ. Потому что чем больше оружия получит Украина и чем эффективнее сможет защищать себя, в том числе нанося удары по военным целям в России, тем меньше будет жертв среди мирного населения.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Нидерландов (Прогрессивный альянс социалистов и демократов), член комитета по иностранным отношениям Тейс Ройтен.

"Я устал от правительств стран-членов ЕС, которые выражают соболезнования по поводу ракетной атаки на Киев, в то время как мы уже несколько месяцев слышим, как Украина просит конкретные системы обороны, которые есть в хранилищах Европейского союза (…) Слова о том, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется — становятся пустыми словами. Их больше не воспринимают всерьез. Я уже больше года говорю, что нам нужно перестать говорить не "столько, сколько потребуется", а говорить — "как можно быстрее". Чем эффективнее Украина сможет защищать себя, нанося удары по военным целям в России, откуда исходят атаки, и обеспечивая безопасность собственного неба с помощью самолетов, которые будут предоставлены, тем меньшим будет количество жертв (среди мирного населения — ред.)", — заявил политик.

"Всем, кто говорит, что хочет, чтобы эта война прекратилась, потому что она уносит слишком много жизней, я отвечаю, что мы должны предоставить Украине оружие, необходимое для самообороны, чтобы сохранить жизни. Нам нужно защитить Европу. Нам нужно инвестировать в европейскую безопасность, не потому что мы хотим войны, а потому что мы хотим ее предотвратить (…) Я верю, что Украина в будущем в конечном итоге сделает Европейский союз сильнее, а также станет для нас партнером по безопасности. Но для того, чтобы оказаться в такой ситуации, нам нужно дать Украине оружие, необходимое для победы", — подытожил европарламентарий.

Ранее депутат Европейского парламента от Румынии, член комитета по иностранным отношениям Драгош Тудораке призвал закупать оружие для Украины, одновременно инвестируя в ВПК ЕС. По его мнению, подход Европейского Союза к вооружению Украины должен включать два направления — выделение средств на закупку вооружений на мировом рынке и выделение средств для инвестиций в наращивание производственных мощностей военно-промышленного комплекса ЕС.