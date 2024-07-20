В Украине серьезно похолодает: известный синоптик дал подробный прогноз на конец июля

Антициклон Frederik принесет ночные 12 градусов

Первые две декады июля запомнились жителям Украины длительным периодом аномальной жары, которая охватила практически всю территорию страны. Местами были установлены новые рекорды не только для данного месяца, но также за весь период наблюдений! Например, в Николаеве 16 июля воздух днём раскалился до +41,6 °С, что является одной из наиболее высоких зафиксированных температур в Украине.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. Он уточнил, что синоптические условия над Европой стали ощутимо меняться уже с 19 июля.

Развитие антициклона Frederik над Германией и странами Бенилюкс способствует поступлению прохладного атлантического воздуха вглубь Европы. Следствием такой перестройки атмосферных процессов над Европой стало заметное снижение температуры в Украине, начиная с западных и северных областей.

Однако знойная погода ещё сохраняется на юге и востоке страны и Крыму. В последующие дни тенденция похолодания сохранится вплоть до конца месяца, а это значит, что среднесуточные показатели температуры вернутся в норму и только на юге и востоке продолжится жара.

Таким образом, с 21 по 25 июля в западных и северных областях Украины температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +12…+18 °С, дневная около +24…+30 °С. Периодически в указанные даты ожидаются дожди, местами умеренные. В отдельных пунктах возможны грозы и выпадение града, однако стихийных явлений погоды не предвидится. В центральных, южных и восточных областях температурный фон окажется заметно выше нормы с максимальными дневными показателями +31…+36 °С, ночными +16…+22 °С.

С 26 по 31 июля ожидается период с более высокой температурой по всей стране, но рекордов уже ждать не стоит. За счёт новой порции тропического воздуха, который к нам поступит со Балканского полуострова, дневная температура на юге и востоке Украины составит +32…+37 °С, ночная +18…+23 °С. В западных и северных регионах температурный фон окажется на уровне +26…+31 °С днём и +15…+20 °С в ночное время.

Кроме того, на Левобережье Украины и в Одесской области продолжится период сильной засухи и чрезвычайного уровня пожарной опасности. Сложившиеся погодные условия в течение июля могут негативно отразиться на урожайности многих культур и состоянии плодовых деревьев.

На карте представлен прогноз средней аномалии температуры воздуха в Восточной Европе на период с 22 по 29 июля. Обращает на себя внимание преобладание прохладной погоды в Восточной, Центральной и Северо-Западной Европе в связи с проникновением в эти регионы прохладного воздуха из Арктики.