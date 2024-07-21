"Смелой воды выпил": Кличко разговорился про Зеленского и референдум, возбудились даже в России

Мэр украинской столицы говорит, что ситуация в Украине становится все сложнее

Городской глава Киева Виталий Кличко поразмышлял о будущем Украины. При этом он косвенно "наехал" на президента Владимира Зеленского.

В частности он предположил, что война в следующие годы будет очень непростой, как и возможные территориальные компромиссы. Об этом Кличко рассказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

Мэр Киева высказал мнение о том, что ближайшие месяцы для Зеленского будут очень сложными в плане необходимости выбирать между продолжением войны с новыми смертями и разрушениями или же рассмотреть возможность территориального компромисса с российским диктатором Владимиром Путиным.

По его словам, если Зеленский выберет второй вариант, то ему придется объяснять, что надо отказаться от кусков территории, которые стоили жизни тысяч украинских героев.

"Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует политическим самоубийством. Давайте будем откровенными, мы должны выиграть войну, но ситуация становится все сложнее, она зависит от поступающей от союзников помощи. Было бы кошмаром, если бы нам пришлось воевать еще два года", — сказал он.

Кличко предположил, что в этом случае ему пришлось бы прибегнуть к референдуму, так как он не сможет без народной поддержки достичь важных соглашений. При этом мэр столицы отметил, что возможным выходом из ситуации было бы создание правительства национального единства, вроде того, которое было создано в Израиле после нападения ХАМАС.

"Однако я не уверен, что он готов отказаться от централизованной в его руках власти", — добавил Кличко, но подчеркнул, что не поддерживает идею выборов в военное время.

Высказывания мэра Киева вызвали бурные обсуждения как в украинском, так и в российском сегменте сети. В украинских источниках прозвучало много критики в сторону Кличко, некоторые все же согласились с его высказываниями, а некоторые удивились столь смелым заявлениям.

В России же заявления чиновника восприняли как признак слабости.

Как сообщалось ранее, Зеленский сообщил, что "горячая фаза" войны России против Украины может завершиться до конца года. Однако для этого необходимо выполнить ряд условий.