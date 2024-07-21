"Сміливої води випив": Кличко розговорився про Зеленського та референдум, збудилися навіть у Росії

Мер української столиці каже, що ситуація в Україні стає дедалі складнішою

Міський голова Києва Віталій Кличко розказав про близьке майбутнє України. При цьому він "наїхав" на президента Володимира Зеленського.

Зокрема, він припустив, що війна в наступні роки буде дуже непростою, як і можливі територіальні компроміси. Про це Кличко розповів в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Мер Києва висловив думку про те, що найближчі місяці для Зеленського будуть дуже складними в плані необхідності обирати між продовженням війни з новими смертями та руйнуваннями або ж розглянути можливість територіального компромісу з російським диктатором Володимиром Путіним.

За його словами, якщо Зеленський обере другий варіант, то йому доведеться пояснювати, що треба відмовитися від шматків території, які коштували життя тисячам українських героїв.

"Який би крок він не зробив, наш президент ризикує політичним самогубством. Давайте будемо відвертими, ми повинні виграти війну, але ситуація стає все складнішою, вона залежить від допомоги, що надходить від союзників. Було б кошмаром, якби нам довелося воювати ще два роки", — сказав він.

Кличко припустив, що в цьому випадку Зеленському довелося б вдатися до референдуму, оскільки він не зможе без народної підтримки досягти важливих угод. При цьому мер столиці зазначив, що можливим виходом із ситуації було б створення уряду національної єдності, на зразок того, який був створений в Ізраїлі після нападу ХАМАС.

"Однак я не впевнений, що він готовий відмовитися від централізованої в його руках влади", — додав Кличко, але наголосив, що не підтримує ідею виборів у воєнний час.

Висловлювання мера Києва викликали бурхливі обговорення як в українському, так і російському сегменті мережі. В українських джерелах прозвучало багато критики у бік Кличка, деякі все ж таки погодилися з його висловлюваннями, а деякі здивувалися таким сміливим заявам.

А в Росії заяви чиновника сприйняли як ознаку слабкості.

Як повідомлялося раніше, Зеленський повідомив, що "гаряча фаза" війни Росії проти України може завершитись до кінця року. Однак для цього необхідно виконати низку умов.