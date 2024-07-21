План окончания войны почти готов: Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с РФ

Война может закончиться за столом переговоров

Украина при поддержке Запада может завершить "горячую стадию" войны до конца текущего года. План для этого уже практически готов.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC. По его словам, план завершения войны изначально должен быть согласован с союзниками, "чтобы никто не игрался в свои инициативы завершения войны".

"Я думаю, что если мы будем действовать согласованно и следовать формату Саммита мира, то мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попытаться это сделать до конца этого года", — сказал он.

Зеленский добавил, что если страны Запада будут оказывать давление на Кремль, то война может быть закончена посредством дипломатического урегулирования, однако это не значит, что сейчас нет необходимости проводить боевые операции и пытаться отвоевать хотя бы часть территорий. Он отметил, что ослабление России в военном плане поможет Украине получить преимущество на переговорах.

Глава государства подчеркнул, что в случае согласования плана и готовности Москвы этот план обговаривать, Украина будет обсуждать его с представителем России вне зависимости от того, кто это будет.

"Без разницы, будет это Путин или не Путин. Какая разница? Если мир будет объединен вокруг Украины, мы будем говорить с теми, кто все решает в России", — добавил он.

Как сообщалось ранее, Зеленский на днях поговорил с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и договорился о личной встрече.