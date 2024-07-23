Потянет часы роботи Starlink и не только: какие зарядные станции подойдут и для дома, и для фронта

Они актуальны и для тыла и для фронта

В энергосистеме Украины сохраняется сложная ситуация, продолжают действовать графики отключений света. Прогнозы на зиму дают мало поводов для оптимизма и многие украинцы ищут альтернативные источники энергии.

"Телеграф" рассказывает о портативных зарядных станциях, которые актуальны и в быту и на фронте. Кроме недорогих вариантов, которые помогут оставаться на связи и находиться в освещенном помещении в периоды отключений, есть станции мощностью от 1000 до 2000 Вт-ч и они могут обеспечить часы работы Starlink или ноутбука.

Так, на час работы Starlink необходимо 50 Вт-ч, на 8 — 400. Если от зарядной станции будут работать одновременно Starlink, ноутбук, планшет и смартфон, на 8 часов непрерывной работы всех четырех приборов приблизительно уйдет 1080 Вт-ч.

Столько энергии надо на 8 часов работи Starlink

Столько энергии надо на 8 часов работы всех четырех приборов

В продаже есть станции от 1152 Вт-ч, например, Bluetti АС180 с мощностью 1800 Вт. Вес такой — 16 кг, она имеет две розетки. Цена на нее колеблется от 60 тысяч гривен до 65 тысяч. Есть и более мощные — до 2000 Вт-ч, от 2 до 4 розеток. Цены ощутимо выше — например, Jackery Explorer 2000PRO можно купить от 98 700 до 104 999 гривен.

Столько энергии необходимо каждому из приборов на 8 часов работы

Ранее "Телеграф" рассказывал, какую зарядную станцию ​​лучше выбрать, чтобы на периоды отключений света до 4 часов иметь возможность подключить вентилятор, холодильник и ноутбук.