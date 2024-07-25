Убийство Ирины Фарион: в МВД рассказали подробности задержания подозреваемого

В Днепре полиция задержала 18-летнего парня, наиболее вероятно стрелявшего и убившего языковеда Ирину Фарион. Подозреваемый снимал во Львове не менее 3 квартир.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко. По его словам, есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда.

В МВД подробно рассказали о расследовании и поисках подозреваемого.

Подробности министерства и фото можно найти по ссылке.