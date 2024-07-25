Убийство Ирины Фарион: в МВД рассказали подробности задержания подозреваемого
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В Днепре полиция задержала 18-летнего парня, наиболее вероятно стрелявшего и убившего языковеда Ирину Фарион. Подозреваемый снимал во Львове не менее 3 квартир.
Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко. По его словам, есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда.
В МВД подробно рассказали о расследовании и поисках подозреваемого.
Подробности министерства и фото можно найти по ссылке.