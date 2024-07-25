Вбивство Ірини Фаріон: у МВС розповіли подробиці затримання підозрюваного

У Дніпрі поліція затримала 18-річного хлопця, який найбільш ймовірно стріляв та вбив мовознавицю Ірину Фаріон. Підозрюваний знімав у Львові щонайменше 3 квартири.

Про це повідомив голова Міністерва внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко. За його словами, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.

У МВС детально розповіли про розслідування та пошуки підозрюваного.

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