Вбивство Ірини Фаріон: у МВС розповіли подробиці затримання підозрюваного
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У Дніпрі поліція затримала 18-річного хлопця, який найбільш ймовірно стріляв та вбив мовознавицю Ірину Фаріон. Підозрюваний знімав у Львові щонайменше 3 квартири.
Про це повідомив голова Міністерва внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко. За його словами, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.
У МВС детально розповіли про розслідування та пошуки підозрюваного.
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