Выписывал лекарства на "мертвые души": в Днепре поймали семейного врача-махинатора

За два года медик выписал более 1600 фальшивых электронных рецептов

В Днепре вручили подозрение преступной группе из четырех человек, организатором которой являлся семейный врач. Она действовала два года, и за это время было выписано более 1600 фальшивых электронных рецептов, за "погашение" которых соучастники получили более миллиона гривен государственных средств.

Подозреваемые создавали фейковые аккаунты в медицинской системе HELSI или использовали данные умерших. На них выписывали лекарства. Затем с помощью подельников-фармацевтов забирали денежную компенсацию по государственной программе "Доступные лекарства", сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

"Им инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, причинивших значительный ущерб (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4), 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362 УК Украины", — говорится в сообщении.

У фигурантов дела провели обыски. Правоохранители изъяли:

деньги;

документы;

черновые записи;

компьютерную технику;

мобильные телефоны.

Отметим, что прокуратура инициировала вопрос о лишении лицензий тех аптечных заведений, работники которых были причастны к совершению этого уголовного правонарушения. Преступная группа обманула государство на более чем миллион гривен.

Для справки: государственная программа "Доступные лекарства" была введена для того, чтобы украинцы могли сэкономить на медикаментах. В список лекарственных средств входят препараты для лечения и некоторых болезней. Например бронхиальной астмы, сахарного диабета, болезней сердечно-сосудистой системы.

"Телеграф" ранее сообщал, что в Днепре нетрезвый водитель ездил с правами умершего родственника. Правоохранители узнали об этом, остановив автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения.