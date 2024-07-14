Легендарная "Пташка" обратилась к Зеленскому с важной просьбой

У нее есть серьезные претензии к командиру одной из известных бригад

Защитница "Азовставли", парамедик Екатерина "Пташка" Полищук, недавно ушедшая из 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) имени Якова Гандзюка, обратилась с важной просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она просит его проверить действия командования бывшей бригады.

У легендарной "Пташки" есть претензии к командиру Шевчуку Богдану Владимировичу. Она его обвиняет в "преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава", написала Полищук в Фейсбуке.

"Пташка" обратилась к Зеленскому

В сообщении парамедик отметила, что сотрудничала с 59 ОМПБр в течение года. Сейчас она просит главнокомандующего провести проверку действий командования, чтобы сохранить жизнь украинских военнослужащих.

"Поскольку тысячи военнослужащих до сих пор остаются выполнять боевые задачи в зоне ведения боевых действий под руководством Шевчука, прошу Вас, господин Верховный Главнокомандующий, обратить внимание и провести служебную проверку по фактам преступных приказов, сознательной халатности, пренебрежения жизнью и здоровьем личного состава, к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, эгоизм, слепой карьеризм, устранение всех "несогласных" командиров, угнетение боевого духа и унижение личного состава полным безразличием к основной цели военнослужащих и его, как командира в войне", ― написала "Пташка".

В сообщении она призналась, что ушла из бригады именно из-за действий Шевчука. Парамедик отметила, что возможность "противиться преступным приказам" имеют не все.

"Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, но не все имеют такую возможность ― сопротивляться преступным приказам, направленным исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком", ― написала Полищук.

Парамедик просит Зеленского не только провести служебную проверку, но и отстранить от принятия решений "людей, которые не заинтересованы в сохранении личного состава, выполнении задач и победе". Она подчеркнула, что честь офицера и военная честь не пустые слова.

Напомним, 15 июня "Пташка" сообщила, что прекращает сотрудничество с 59-ю ОМПБр. Тогда она не назвала причины этого решения. Однако уже 21 июня написала в фейсбуке, что возвращается в армию, но в составе другой бригады.

Ранее "Телеграф" писал, что "Пташка" столкнулась с хейтом из-за веса. Она довольно эмоционально отреагировала на тезисы о ее внешности.