Бархатный сезон на носу, а на пляжах пусто: как выглядит оккупированная Кирилловка (видео)

Сломанные летние площадки и пустые базы отдыха видят только местные жители

До полномасштабной войны поселок Кирилловка в Запорожской области был очень популярным курортом, куда съезжались для отдыха на море со всей Украины. Бархатный сезон на носу, а на пляжах теперь пусто.

Местные жители распространяют видео, как сейчас выглядит оккупированный Россией курорт. Если раньше на пляжах было много людей и номера бронировали за недели, то сейчас ситуация изменилась.

Базы отдыха пустые и в ужасном состоянии. Видно, что в них давно никто не живет. Территория вблизи них не убирается, а летние площадки сломаны.

Автор одного видео решила зайти в один из таких заброшенных домиков. Его вид шокирует: выломанные двери, разбросанные вещи и беспорядок. Видно, что внутри давно никого не было.

Вероятно, на этой базе отдыха могли жить солдаты оккупационных войск. В курортных поселках размещаются россияне, потому что там достаточно места и почти нет людей. Эту информацию ранее подтверждал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

За более чем два года россияне из популярного курорта превратили поселок в пустошь. Когда-то в Кирилловке активно продавали креветки, пахлаву, сладкую вату и другие вкусности. Теперь там пусто и тихо. Слышен только шум моря.

Отдых на пляжах в оккупации существенно отличается от того, какой был раньше. В частности, теперь в Кирилловке не работают магазины, а центральный проход к морю засыпан мусором. Это не новая проблема, но местные власти не собираются приводить пляжи в порядок.

Для справки: Кирилловка ― курортный поселок в Запорожской области. На карте видно, что он находится на берегу Азовского моря. До оккупации в поселке проживало около 3500 жителей, а во время летнего отдыха их количество достигало нескольких десятков тысяч человек.

Россияне захватили Кирилловку в начале полномасштабного вторжения

"Телеграф" ранее сообщал, как сейчас выглядит курорт "Железный Порт". Когда-то это было излюбленное место многих украинцев. Там можно было отдохнуть и семьей, и в компании сверстников.